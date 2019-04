El presidente del comité de empresa de ADIF- Toledo , Enrique Clavero , ha valorado las declaraciones del número uno de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por la provincia de Toledo, Juan Carlos Girauta , sobre el tren aunque ha añadido que no se fía de la formación naranja.

“Nos alegramos del cambio de criterio de Ciudadanos, que fue el único partido que se negó a firmar el Pacto Social por el Ferrocarril de Toledo y a incluir partidas presupuestarias que permitieran revertir los recortes y deterioros de la vía impuestas por Rajoy”, ha indicado Clavero en nota de prensa.

No obstante, añade que el hecho de que el partido haya cambiado de criterio en plena campaña electoral, “para sacarse una foto y a ser posible ganarse algún voto”, no inspira “ninguna confianza”. No nos fiamos”.

“Tampoco ayuda a que Girauta y Cs se ganen la confianza de los talaveranos y de los toledanos la defensa que el candidato en cuestión ha hecho del trasvase Tajo-Segura, lo que supone un ataque a los intereses de la provincia y una burla a la sociedad civil”, ha concluido.