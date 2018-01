En su escrito semanal, el arzobispo opina que el hecho de que la Iglesia sea joven “no depende de la edad de los discípulos de Cristo” sino de “la fuente de renovación de los que, viejos o jóvenes de edad, nos nutrimos para tener la vitalidad de la gracia de Dios”.

Por ello, ha parafraseado al papa Francisco, asegurando que la Iglesia necesita que los jóvenes “saquen el carné de mayores de edad espiritualmente mayores y tengan el coraje de decirnos: esto me gusta, este camino me parece que es el que hay que hacer, esto no va”.

El arzobispo ha manifestado que rejuvenecer la Iglesia “no significa que todos nos ponemos muy juveniles, muy idealistas, sentimentales y ¡ya está!” “No. Ser joven cristiano es otra cosa”, ha apostillado.

“Después de un retiro espiritual, una predicación, unos ejercicios espirituales, de un encuentro de jóvenes, de una visita del Papa, todos nos entusiasmamos y la fe crece, pero después de un tiempo inicial, casi sin darnos cuenta aquel entusiasmo empieza a perder fuerza, y empezamos a quedarnos sin conexión, sin batería”, ha continuado.

Por eso, el arzobispo ha opinado que la solución a esa falta de entusiasmo y la solución para “encender nuestro corazón y encender la fe” es pensar “qué haría Cristo en mi lugar”.