El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ha asegurado que no le preocupa solo que haya eclesiásticos que hayan cometido delitos de pederastia sino que el resto de católicos y cristianos también los hayan cometido porque “el pecado siempre es el mismo”, aunque es “evidente” que tiene una significación “fuerte” cuando son eclesiásticos, “pero no deja de ser el mismo pecado y la misma realidad que no basta simplemente con arrepentirse sino que tiene que desaparecer de nuestras comunidades cristianas y de nuestra sociedad”.