Así ha respondido a las preguntas de los periodistas en relación a las críticas de la viceportavoz del Grupo del PP, Gelen Delgado, sobre la programación de la Navidad y Reyes, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En este sentido, el también viceportavoz municipal ha contestado que “para empobrecimiento en el que ha sumido a la ciudad el PP y su grupo municipal”, que era quien gobernaba hasta hace poco más de 6 meses.

Por eso, ha detallado que “es claro y notorio” que “hemos conseguido sacar adelante una programación de más de 100 actividades en un nutrido programa, pensado para mayores y, sobre todo, para jóvenes y niños y niñas, que son el principal motor” en estas fechas.

Igualmente, ha aseverado que “si todo lo que tienen que decir de la gestión de esta Concejalía es que no hay pista de hielo, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien”; dejando claro que “los talaveranos deben conocer que si no ha venido esta atracción es porque la empresa que lo gestionó el año pasado no tuvo unas buenas condiciones” y no le salió rentable. En este sentido, ha declarado que se retomarán las conversaciones para recuperar la relación tras la “mala gestión en la pasada campaña”.

En el mismo punto, ha preguntado a la viceportavoz del Grupo Municipal Popular, Gelen Delgado “¿dónde estaba ella hace un año cuando a la gente le daba vergüenza hasta hacerse un ‘selfie’?” y ha señalado que “afortunadamente” este año “hemos visto como los talaveranos están recorriendo las calles de la ciudad, especialmente en puntos como la Plaza del Pan o el Puente Romano, y se han enorgullecido de hacerse fotos y vídeos en su ciudad”.

Tito ha explicado que el contrato del alumbrado ha sido heredado del anterior Ejecutivo, con adjudicación previa, pero “pese a ello, hemos intentado hacer refuerzos para mejorar y que haya puntos destacados en la ciudad”, y a los que la ciudadanía y turistas se han acercado de forma notoria.

El edil de Festejos ha expuesto que el presupuesto para el programa de Navidad y Reyes, pese a ello, ha sido inferior al del año pasado, por lo que ha instado al PP a no olvidar el dicho “consejos vendo y para mí no tengo”, por lo que les ha pedido colaboración y “remar con este equipo de Gobierno para que los festejos de la ciudad sean cada vez mejores y no pongan palos en las ruedas, porque tienen mucho que callar”.