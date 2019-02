“Les aseguro que a los toledanos y a las toledanas no les vale que a meses de las elecciones la candidata del PP, que es concejala de este Ayuntamiento desde el año 2011, se interese ahora de manera repentina por sus propuestas cuando se ha opuesto de manera sistemática a todos y a cada uno de los proyectos que hemos promovido desde el Gobierno atendiendo siempre al diálogo con las asociaciones y colectivos de la ciudad”, ha señalado la viceportavoz, convencida de que la primera y única alcaldesa de la capital regional es y seguirá siendo Milagros Tolón “porque así lo quieren los toledanos y las toledanas”, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En este sentido, Inés Sandoval se ha preguntado dónde ha estado la candidata ‘popular’ en estos años como concejala de la ciudad de Toledo, una ciudad que como ha explicado la viceportavoz parece no conocer. “No vale con hacer en tres meses el trabajo que no ha hecho estos años, esa no es la fórmula, la clave es trabajar día y noche y sin descanso por la ciudad, y eso sólo lo ha hecho Milagros Tolón”, ha dicho.

Asimismo, la viceportavoz del Gobierno local ha vuelto a comprobar como la candidata del PP se anota como propios proyectos que, o bien ya se han realizado, o que están desarrollándose. “Carece de sentido que la candidata hable de conectividad de los barrios justo media hora más tarde de que la alcaldesa Milagros Tolón avance que de manera inmediata se va a reforzar la línea de autobuses del barrio de Azucaica, donde ha estado este sábado reunida una vez más con los vecinos y la asociaciones de madres y padres de ‘La Candelaria”, ha apuntado Inés Sandoval.