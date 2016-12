Sabrido ha detallado que el Ayuntamiento tiene planteado como objetivo que no existan dos vías desagüe para evitar sobrecostes y ha expresado que el Ayuntamiento tiene intención de ultimar el conjunto de la obra “inmediatamente, aunque de forma coordinada”, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En otro orden de cosas, el portavoz municipal ha puntualizado con respecto a las consideraciones técnicas que han ofrecido los técnicos en la valoración de la problemática del amianto en Santa María de Benquerencia que la “solución prevista y óptima” es que “en muy breve plazo, se eliminará el riesgo para la salud y que el objetivo último es que no quede ningún riesgo de amianto, así es y será”, en base al informe de la comisión técnica que sostiene “que con rapidez se traten de eliminar los riesgos para la salud y que los procedimientos puestos en marcha concluyan lo antes posible”.

También se ha dirigido al Grupo Municipal Popular lamentando que “nunca me imaginé que este asunto pudiera constituir un motivo de enfrentamiento entre los partidos políticos”, algo que ha calificado de “sorprendente” por parte de los ‘populares’ que tratan de enzarzarse en una “bronca política, justo cuando el final del proceso está muy cerca”.

“Por mi parte —ha añadido— he sido muy respetuoso y no voy a romper este fair play (respeto a las reglas) pues no es cuestión de colgarse medallas sino de que se solucione el problema y no vamos a fomentar el alboroto”.

Preguntado sobre el presupuesto de cara a la adopción de próximas medidas que eviten el riesgo, Sabrido ha expresado que, en primer lugar, la Junta mantiene un expediente a los propietarios de las parcelas y “lo que vayan a hacer no se puede aventurar, pues se deducirá de los propios propietarios”. Asimismo, ha dicho que al prorrogarse el presupuesto del ejecutivo autonómico, el hecho a valorar es “si la eliminaciónde los riesgos para la salud son asumible o no” dentro del montante o de alguna partida, “eso es lo que tendríamos que analizar con la administración autonómica”.

Con respecto a las enmiendas, el portavoz ha dicho sentirse “totalmente satisfecho” salvo por un punto en lo referido al Grupo Municipal Popular que no aprobó la negociación presupuestaria, frente a dos tercios de los ediles que sí la respaldarán, incluido el grupo Ciudadanos, el cual incluyó algunas propuestas que tendrán cabida en el presupuesto de cara a 2017.

Por lo demás, Sabrido ha analizado las enmiendas de los ‘populares’, entre ellas, la planteada para que el Ayuntamiento pida un préstamo de 13 millones de euros para acabar con los restos de amianto en el Polígono, “todo un sinsentido” que desmerece que se contabilice como enmienda, según ha esgrimido el portavoz.

En cuanto a la hipotética subida salarial que el PP lleva anunciando en los últimos días y cuyo montante total han pedido que se destine a asuntos sociales, el portavoz municipal ha calificado este hecho de “canto al sol” puesto que, precisamente, este Gobierno local ha destinado en menos de dos años de Gobierno un 30 por ciento más de los recursos a los más desfavorecidos, “para paliar, entre otras cosas, los recortes que hizo el PP en Castilla-La Mancha y también en Toledo”.