La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha considerado que los ciudadanos no entenderían que no se alcanzasen acuerdos entre los partidos “para la estabilidad del Gobierno de España” cuando “en apenas dos semanas” se han conseguido para la constitución de los ayuntamientos.

Calvo, que ha asistido este sábado a la investidura de la socialista Milagros Tolón como alcaldesa de Toledo, ha comentado, a preguntas de los medios, ha asegurado que habrá “muchos ciudadanos” que piensen en “cómo se colabora para encontrar salida al nivel local y al autonómico” mientras que en el plano nacional “va a haber algunos partidos —en referencia a Ciudadanos— que no se van a sentir llamados a la responsabilidad de lo que representa conformar pronto el Gobierno de España”.

“La inmensa mayoría de los españoles querrá tomarse un respiro en verano sabiendo que el Gobierno de España está constituido y que los partidos asumen todos su responsabilidad”, ha continuado, recordando que en la mayoría de los ayuntamientos va a gobernar “la lista más votada” y pidiendo “responsabilidad” para que “este verano, mejor antes que después, tengamos el Gobierno de España trabajando a pleno rendimiento, porque hay muchos retos por delante”.

“Asumimos la mayor responsabilidad porque tenemos la mayor cuota de votos y de escaños, no hay gobierno alternativo al gobierno socialista, no da ninguna cifra para que no seamos nosotros el gobierno”, ha insistido, afirmando que la “única estrategia” del PSOE es formar el Ejecutivo “pronto” y “sobre la estabilidad”.

Finalmente, con respecto a su asistencia a la investidura de Tolón como alcaldesa, ha afirmado que la regidora toledana es una mujer “brillante y comprometida” y se ha alegrado de que ello se haya “visto reflejado en las urnas de una capital tan histórica para entender España”.