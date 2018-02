Remix de una de las canciones más exitosas de su segundo álbum ‘Entrance to the parallel universe’

Carlos Garo presenta hoy ‘The world keeps on spinning (Remix 2018)’, el single de su disco recopilatorio ‘The Complete Collection (2012-2018)’ que se pondrá a la venta el próximo 2 de marzo.

Convertido en un remix de una de las canciones más exitosas del artista toledano, este tema, único no instrumental de su segundo disco ‘Entrance to the parallel universe’ (2015), supone el anuncio del Carlos Garo más experimental jamás visto hasta la fecha.

2018 es el año en el que Carlos Garo apuesta por dotar a su mejor new age de nuevos sonidos como el tropical house, muy presente en este renovado ‘The world keeps on spinning’. La simbiosis entre marimbas, flautas de pan y tambores de acero, una producción sobria a cargo del productor alicantino Tommy López -que ya ha trabajado con artistas como Camilo Sesto, Ken Hensley y Richenel entre otros -, el cuidado punteo de Garo a la guitarra o la inconfundible voz de Eva Páez, una de las artistas de cámara más significativas de este país, dan como resultado una composición tan actual como inspiradora, capaz de mantener la esencia del sonido que ha llevado al compositor español a ser uno de los más reconocidos de la música instrumental contemporánea a nivel mundial.

Para Carlos Garo, “este nuevo sencillo y el disco que lo acompaña han supuesto un verdadero reto. Sentía la necesidad de trabajar en descubrir nuevos sonidos y nuevos estilos que pudieran convivir con mis musas e integrarse en mi música. Estoy muy satisfecho con el resultado y deseo que todos los fans puedan identificarse con este trabajo. El new age permite crear sin fronteras”.

‘The world keeps on spinning (Remix 2018)’ ya está a la venta en tiendas digitales como iTunes, Google Play, Spotify o Amazon Music mientras que el videoclip oficial puede disfrutarse en plataformas como Youtube.

Para ‘The Complete Collection (2012-2018)’ la espera se alarga hasta el próximo 2 de marzo, momento en el que se presentarán los nueve temas restantes de este nuevo trabajo en el que destacan nuevas versiones de las composiciones más significativas del artista, un tema en directo de uno de los conciertos de la gira de 2015 y la presencia de temas inéditos.

Nominación a los premios MIN

La buena acogida de la música de Garo se manifiesta con su reciente nominación en los premios MIN de la Música Independiente 2018, el certamen anual de música independiente más importante de España.

El artista toledano aspira al reconocimiento en hasta cuatro categorías diferentes: Mejor Artista Emergente, Mejor Álbum y Mejor Álbum de Músicas del Mundo y Fusión por ‘Sky Dancer’ y Mejor Canción del Año por el single de este disco, ‘Reach Out’, certificando así la buena crítica que ha recibido el trabajo compartido con el célebre músico inglés Terry Oldfield durante el pasado año. ‘Reach Out’ ya fue galardonada en los Global Music Awards y se convirtió en una de las canciones espirituales y de conciencia más importantes de 2017 en los Conscious Music Songs de Soul Traveller.

Carlos Garo continúa generando fascinación entre los millones de fans de la música instrumental contemporánea de todo el mundo. Estados Unidos, Italia, Alemania, Rusia, Rumanía, Hungría, Armenia, Polonia, México o Eslovenia son algunos de los lugares en los que Carlos Garo creció en presencia e influencia durante el pasado año y sus canciones ya superan las 700.000 reproducciones en plataformas como Youtube (a través de su canal y de las playlists de otros usuarios) o iTunes.

Sobre Carlos Garo

Carlos Garo (Madrid, 1986) es el principal referente del género New Age en España. Compositor, músico multiinstrumentista y productor, Garo ha publicado tres discos: ‘The Fifth Palace’, ‘Entrance to the Parallel Universe’ y ‘Sky Dancer’ y este año presentará su cuarto trabajo, The Complete Collection (2012-20018), un disco recopilatorio con el mejor New Age del compositor. Desde que publicara su primer álbum en 2012, su sonido, mezcla de lo onírico, lo espiritual y lo étnico, ha hecho levitar a fans de todo el mundo. Su lenguaje genuino le ha valido el reconocimiento internacional al quedar finalista en los Hollywood Music in Media Awards, los Oscar de la música. En 2016 comenzó a colaborar con el reconocido compositor inglés Terry Oldfield para impulsar el género New Age en España.