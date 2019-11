El excoordinador federal de IU, Cayo Lara , ha pedido este domingo a la ciudadanía que vote en las elecciones que se van a celebrar el próximo 10 de noviembre y que no se “abstenga nadie” porque la derecha “no se suele abstener nunca”.

Así se ha pronunciado a preguntas de los medios en un acto que ha tratado sobre pensiones en Toledo, junto al coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, y el candidato al Congreso de Unidas Podemos, Daniel Velasco.

Bajo su punto de vista, hay que “potenciar” las organizaciones de izquierdas de cara a los comicios, al tiempo que ha defendido que se tiene que conformar un gobierno. “No se puede ir a elecciones para no conformar un gobierno”, ha sostenido.

“La izquierda no puede estar jugando de cabeza con lo que pasa en este país. No hay que olvidar que en Andalucía, por la abstención, entró un gobierno de derechas junto con la extrema derecha, que está influyendo decisivamente en las decisiones del Ejecutivo andaluz”, ha manifestado.

En este sentido, tras decir que no es un problema de miedos a la extrema derecha, ha añadido que se trata de responsabilidad, por lo que ha pedido a la gente que vote y que no se abstenga nadie. “Creo que hay ingredientes suficientes como para ganar estas elecciones, conformar un gobierno y que no haya más aventuras de nuevas elecciones”, ha concluido.

PENSIONES

Cayo Lara ha hablado también sobre el encuentro que ha celebrado en Toledo y que ha versado sobre las pensiones y seguir “combatiendo” la presión de la banca y las compañas aseguradoras para derivar el sistema a un sistema de pensiones privado, en lo que ha calificado como un “ideario neolibreal”.

En este sentido, ha dicho que las propuestas de Unidas Podemos pasan por incrementar la pensiones no contributivas a 600 euros y las mínimas contributivas a 750 euros. “Esto supondría casi cerca de 100 mil millones de euros, que se pueden asumir por los PGE luchando contra el fraude fiscal y sin que sea necesaria una subida de impuestos.

A ello ha añadido el que el se llegue a un acuerdo de estado en el Parlamento donde se blinde la subida de las pensiones conforme al IPC cada año y se aumenten las pensiones más bajas, “que en muchos casos son ridículas”. “Que se blinden en la Constitución española”, ha concluido.