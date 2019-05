En una rueda de prensa, junto al secretario provincial del sindicato, José Luis Arroyo, y antes de la reunión de delegados que ha tenido lugar este martes en la sede de CCOO en Talavera de la Reina (Toledo), De la Rosa ha insistido en la importancia de recuperar el diálogo social, buscar la complicidad de los empresarios y los trabajadores de Talavera, ya que, a su juicio, “han sido cuatro años perdidos” pues el Gobierno municipal de Jaime Ramos “ha dado la espalda” a los trabajadores y a una parte de la población.

En este sentido ha querido transmitir el compromiso “férreo” con Talavera, pues es una ciudad que necesita “como el oxígeno”, ha dicho, “diálogo, entendimiento y voluntad política”.

Por ello va a exigir que a los nuevos gobiernos que “se sienten con los agentes sociales” y que juntos diseñen esa estrategia de crecimiento, pues no se pueden permitir que el único empleo que se cree sea “precario, temporal y que no garantiza el futuro”.

De hecho, ha recordado que en los últimos 10 años Talavera y su comarca han crecido en más de 3.000 personas mayores de 50 años y han decrecido en casi un 30 por ciento en personas que tienen entre 25 y 34 años.

“Vamos a aportar nuestro granito de arena para perseguir ese pacto con los ciudadanos de Talavera y su comarca y CCOO se va a partir la cara para que esta comarca crezca y tenga empleo de calidad”, ha señalado.

INFRAESTRUCTURAS, POLÍTICA INDUSTRIAL Y AGUA

Para el secretario de CCOO, este domingo electoral se juega buena parte del futuro de los trabajadores de Castilla-La Mancha y “no se debe desperdiciar la oportunidad de dar el salto definitivo que la región necesita, y de manera especial, Talavera y su comarca”. Un área de influencia que, en su opinión, está muy cerca de los 110.000 habitantes y que permite ser uno de los lugares en los que la política tiene que fijar sus objetivos.

Al respecto, ha añadido que Castilla-La Mancha no puede “permitirse el lujo de que Talavera no funcione a velocidad de crucero y que no sea un polo de crecimiento exponencial para el conjunto de la región”. También ha hecho referencia a que el corredor Atlántico “tiene que ser una realidad económica y poblacional”.

De la Rosa ha abogado por una política de desarrollo industrial, y por tanto, Talavera debe crecer desde el punto de vista de la industria y que sea además industria agroalimentaria, ya que “se está perdiendo una oportunidad de que la agricultura pueda ser también un motor esencial”.

Además, van a exigir al Gobierno central que es “imprescindible” contar con un tren convencional de calidad que vertebre el Atlántico con el centro de la península, a la vez de servir de motor de crecimiento e impulso “para las economías de los más débiles”.

Por otra parte, el secretario regional ha exigido el fin del trasvase Tajo-Segura y un Pacto Nacional del Agua en el que se tenga en cuenta a los municipios ribereños. “Uno se pregunta qué hubiera pasado en esta tierra si el trasvase no hubiese sido una realidad, si esa agua que le da un crecimiento de más del 20 por ciento del PIB a la región de Murcia, se hubiera quedado por esta tierra”, ha recalcado.

PIDE VOTO PROGRESISTA

Por lo que respecta a la cita electoral, De la Rosa ha pedido que las urnas del próximo 26 de mayo se llenen de votos progresistas y se ha mostrado convencido de que la región podrá crecer solo desde políticas de la izquierda, “que son con las que se desarrollan políticas sociales”.

Sobre si temen desde CCOO que se puedan repetir pactos a la andaluza (PP, Cs y Vox) en muchos municipios de Castilla-La Mancha, De la Rosa ha opinado que le preocupa “en exceso” las afirmaciones de la candidata de Cs, Carmen Picazo, en el debate electoral, en las que dijo que si los números dan, estará en disposición de que el cambio se produzca y que la fórmula de gobierno de Andalucía podría ser una realidad en la región.

“Los ciudadanos no pueden equivocarse y permitir que sean comportamientos racistas, xenófobos y completamente olvidados en el arcón los tiempos, vuelvan a reeditarse en la región”, ha concluido.

También José Luis Arroyo ha querido insistir en que hay que aislar los posibles pactos con la extrema derecha de Vox que, de igual manera, se atreven a defender cuestiones como el trasvase Tajo-Segura. “Me gustaría saber si Ramos va a entregar el mando del Ayuntamiento, si tiene la posibilidad, a un partido político como Vox y si Cs va a pactar con ellos entregarles la ciudad”, ha reiterado.

Por último, Arroyo ha pedido a las fuerzas políticas que concurren a las municipales que clarifiquen su voluntad de pactos con una extrema derecha que pretende “poner patas arriba la igualdad”.