CCOO de Castilla-La Mancha lamenta el “inmenso fraude” con las horas extra que no se pagan a los trabajadores y que no se cotizan a la Seguridad Social y apunta que las empresas de la región se ahorran 355 millones de euros al año en horas de trabajo no pagadas En nota de prensa, indica que en la región en el primer trimestre de este año, 27.700 personas trabajadoras han realizado horas extra que no se les han pagado, frente a las 26.500 que han hecho horas extra sí remuneradas.