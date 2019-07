En rueda de prensa, Arroyo ha asegurado que es el momento oportuno para contemplar dicho plan de choque ya que ahora es cuando se van a abordar los diferentes presupuestos que tienen que hacer las administraciones públicas, pues existe una situación “suficientemente diagnosticada” en Talavera y se conoce cuáles son los problemas socioeconómicos.

Para Arroyo, el plan de choque debe tener un contenido estratégico en ejes muy concretos, que cuentan con un amplio consenso, como es el caso de las infraestructuras. De hecho, ha vuelto a recordar la revitalización del Pacto Social por el Ferrocarril que ha permitido distintas inversiones en la línea de tren convencional.

Al respecto, ha mencionado los cambios de maquinaria, reducción incidencias, eliminación de limitaciones de velocidad, mantenimiento del servicio que se presta en casos como la taquilla de la estación de Talavera o el paso a nivel estropeado de Bargas.

Si bien, ha aclarado que CCOO continúa teniendo reivindicaciones como la electrificación y el desdoble de la vía del tren o el incremento de personal del servicios de mantenimiento (infraestructuras y telecomunicaciones) de Adif en Talavera.

Otro de los ejes prioritarios para CCOO es el que se refiere a la industria, según ha explicado Arroyo, y en concreto ha mencionado la puesta en marcha de la zona de la Inversión Territorial Integrada (ITI) y que se priorice el desarrollo industrial e industria que genere valor añadido y puestos de trabajo “con carácter estable y de calidad”.

También ha destacado que debe tenerse en cuenta tanto el desarrollo de nuevo suelo industrial como el impulso de medidas que favorezcan el crecimiento de las empresas ya implantadas en la ciudad. Arroyo ha mencionado la importancia de sectores como el de servicios y turismo.

Respecto al eje sobre empleo y protección social, que para CCOO debe abordarse en el marco del plan de choque, atendiendo a las familias que mayores necesidades y dificultades tiene para el acceso al mercado laboral, así como colectivos específicos que perdieron el empleo a consecuencia de la crisis y que ahora tiene más de 50 años.

Arroyo ha abogado por la necesidad de la recuperación del subsidio para mayores de 52 años con medidas de formación y políticas activas de empleo, a lo que se suma la necesaria oportunidad de empleo para los jóvenes en Talavera y no fuera de la ciudad.

En la misma línea, ha afirmado que estaban esperando a que hubiese gobierno en España para poder presentar este plan de choque, pues muchas actuaciones corresponden al Gobierno central, pero no pueden perder tiempo y en septiembre lo trasladarán a las distintas administraciones para que se puedan incluir en los anteproyectos de presupuestos.

CATORCE DENUNCIAS PLAN ZONAS RURALES TALAVERA

Por otra parte, el secretario general de CCOO en Toledo ha informado que las denuncias al Ayuntamiento de Talavera de los trabajadores del Plan de Zonas Rurales Deprimidas por una diferencia salarial entre lo que percibieron y lo que marca el convenio colectivo existente, ascienden a un total de 14, aunque podrían incrementarse pues son 53 los trabajadores que participaron en el plan entre los meses de octubre a diciembre de 2017.

Arroyo, a preguntas de los periodistas, ha asegurado que las estimaciones de CCOO en cuanto a la diferencia salarial es de 2.000 euros por contrato, y que lo “significativo” no es que los trabajadores reclamen la aplicación de una norma “que no deja lugar a duda en la interpretación”, sino que la administración debe actuar con criterios de principios de legalidad, al no haber reconocido “de manera clara” lo que dice el propio Real Decreto de zonas rurales deprimidas.

“El sindicato no elude ningún debate, la cuestión que hay que abordar en los próximos meses es la manera que se desarrollan las políticas activas de empleo tanto en el ámbito municipal como supramunicipal”, ha indicado.

Sobre las sentencias de planes de empleo, ha señalado que los ayuntamientos tendrán que apelar a la mejor financiación como el caso de Talavera, y que los marcos tienen que garantizar la empleabilidad de los trabajadores, a lo que ha añadido que consideran fundamental que “se acabe la litigiosidad no porque la gente no reclame, sino porque la administración cumpla la norma”.