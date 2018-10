El presidente de Cecam, Ángel Nicolás, acompañado del secretario general de la patronal regional, Félix Peinado, ha indicado en rueda de prensa, sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que ya existía anteriormente un acuerdo con los agentes sociales y que esta medida “va a elevar los costes laborales y previsiblemente dañará la competitividad empresarial”.

En este sentido, ha abogado por la propuesta que ya se hizo de la mano de los sindicatos con un acuerdo progresivo “que se iba a hacer de una manera”. “Ahora se hace de otra y el diálogo social no se ha tenido en cuenta o a alguien se le ha pasado que había acuerdo”, ha señalado, para asegurar que la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, “es una convencida” del diálogo social aunque “haya cosas que nos pasan por encima y no podemos hacer nada”.

Una medida, la del SMI, según ha apuntado Nicolás, que acaba de tener su “impacto” en Castilla-La Mancha porque en la mesa en la que se negociaba el acuerdo general del comercio de Toledo ha “fracasado”, en parte, por una serie de propuestas salariales “a las que no se puede llegar en unos momentos en los que estamos en desaceleración económica”, ha agregado.

Así, ha insistido en que en Castilla-La Mancha la pequeña y la mediana empresa aún no ha salido de la crisis y el 70 por ciento de las compañías está en pérdidas. “Era el momento de incidir en la recuperación y no en creernos que la economía va bien porque no va bien”, ha añadido el presidente de la patronal regional.

POLÍTICA PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO

Del mismo modo, ha manifestado que la política presupuestaria del Gobierno no es la que España necesita, ya que aumenta el gasto pero no las inversiones y para poder financiarse irán acompañadas de una subida de impuestos, “sobre todo al sector empresarial como se acaba de anunciar”.

“Estamos en un contexto de evidente desaceleración económica y, por lo tanto, lo que necesitaríamos sería justo lo contrario de lo que se está haciendo: equilibrio presupuestario para recortar el déficit y la deuda”, ha señalado, para agregar que el aumento de la carga fiscal, sobre todo a las empresas, va “restar” competitividad a la economía española al mismo tiempo que va a retrasar las decisiones de inversión, “con un impacto directo en la creación de empleo”.

Tras señalar que las previsiones económicas presentadas por el Gobierno de Pedro Sánchez este lunes cuadran con las que la patronal maneja, ha indicado que los gastos de los presupuestos socialistas son “ciertos” aunque se pueda cuestionar que sean los que necesita la economía española, pero que la dificultad está en los ingresos.

“Ya hemos visto que una cantidad importante va a cargarse sobre las empresas y es perfectamente comprensible que no nos guste”, ha afirmado Nicolás, para incidir en que hay que contener el déficit y hacer el ajuste por la vía de los gastos y no de los ingresos. “La vía tiene que venir siempre por el ajuste del gasto y no por el aumento de los ingresos porque sabemos que va a incidir en los bolsillos de todos”.