Será una velada en la que se invitará al público que asista a participar en un debate sobre música y gestión cultural en la región. Para ello, se contará en la mesa con el músico e historiador del arte Kike Calzada, la periodista de eldiarioclm.es Francisca Bravo y la impulsora de La Lambrera y licenciada en Bellas Artes Andrea Delgado, según ha informado la plataforma en nota de prensa.

Después del debate, el músico toledano Mauri llevará a cabo una actuación en directo donde compartirá con el público asistente las canciones de su último trabajo ‘Not one of your friends’. Será, además, un formato de directo distinto, ya que será una “entrevista-concierto en la que se podrá preguntar los motivos que han llevado al artista a crear su nueva obra, además de conocer sus inquietudes y reflexiones en un ambiente cercano con el público”.

El evento comenzará a partir de las 17.30 horas en el Espacio Creativo La Lambrera de Toledo, situado en el número 16 de la calle Covarrubias de Toledo.