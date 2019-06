Se da la circunstancia de que ambas muertes se han producido en empresas de reciente implantación de en la ciudad. La primera de ellas tuvo lugar el pasado día 8 de junio cuando un hombre de 40 años, que desarrollaba labores de seguridad, fallecía tras quedar atrapado debajo de una puerta corredera que se cayó en Logisfashion, empresa que inicio su actividad en abril en el polígono de la capital regional.

La segunda víctima es un trabajador que pertenecía a una empresa contratista de las obras de construcción del parque temático que Puy du Fou construye en Toledo, que falleció el pasado día 12 a causa de un infarto.

Tras lamentar tener que celebrar esta concentración, pues “supone que algún trabajador se ha quedado en el camino”, el presidente de Avalto, Manuel Prior, se ha dirigido tanto a los empresarios como a las administraciones para decirles que la siniestralidad laboral “tiene remedio” pero hay que tener “voluntad para acabar con ella”.

“La cultura de la prevención suele entrar en pocos empresarios. Hay demasiados que incumplen sistemáticamente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y eso no nos gusta. Tampoco nos gusta que los gobiernos no interfieran para hacer cumplir la normativa laboral”, ha criticado Prior, que ha tildado de “inadmisible” que en lo que va de año 10 trabajadores hayan perdido la vida en la región.

De ahí que haya reclamado fondos al Ejecutivo autonómico para luchar contra esta lacra, “pues es preferible que en Castilla-La Mancha nos quedemos sin un kilómetro de autovía para que haya dinero para siniestralidad laboral”, ha añadido el presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales de Toledo que ha condenado “la precariedad, la temporalidad y los sueldos de miseria” que se dan hoy en día “más típicos del siglo XVIII que del XXI”.

MAYOR PRESENCIA SINDICAL

De su lado, el responsable provincial de CCOO, José Luis Arroyo, ha vuelto a reclamar una presencia sindical en los inicios de actividades económicas que, tanto por su tamaño y complejidad, requieren una supervisión exhaustiva de la salud laboral.

Y es que ha explicado que la ley impide la celebración de elecciones sindicales y, por tanto, la existencia de representantes de los trabajadores, al menos hasta seis meses después del inicio de la actividad de las empresas. A esto se añade que consolidar una sección sindical lleva aún mucho más tiempo, ha puntualizado.

De ahí que haya reclamado a la Administración regional que, a la hora de iniciar diálogos con empresas que se quieran instalar en la provincia, hablen de salud laboral y se garantice la presencia sindical en los inicios de las actividades a fin de cumplir la normativa en materia de salud laboral, pues “donde hay presencia sindical hay menor siniestralidad y la severidad de los accidentes es inferior”, ha defendido.

En cuanto a la muerte de un trabajador la pasada semana en Puy de Fou, ha pedido que se investigue “en profundidad” para conocer “de forma transparente” la causa que provocó el fallecimiento del empleado de una subcontrata y saber si se han tomado medidas oportunas.

De igual modo, ha lamentado el accidente en Logisfashion, pues a su modo de ver evidencia que “no había un control efectivo del estado de instalaciones”. De ahí que haya pedido a la empresa que actúe de “forma transparente”.

DELEGADO DE PREVENCIÓN SECTORIAL

El último en intervenir ha sido el secretario provincial de UGT, Alberto Sánchez, y tras exigir a empresarios y administraciones que pongan “coto” a la siniestralidad, pues Castilla-La Mancha “lamentablemente lidera la oscura lista de siniestralidad en el conjunto del país”, ha reclamado la creación de la figura del delegado de Prevención Sectorial.

Y es que Sánchez ha dicho no entender que cuando una empresa inicia actividad empresarial no tenga representación sindical, carencia que hace que los trabajadores no tengan formación sobre su actividad.

“Ese delegado puede combatir la lacra de la siniestralidad laboral”, ha defendido el responsable de UGT, que ha añadido que en lo que va de año en la provincia se han registrado de forma oficial tres muertes en el trabajo, pero se “ocultan muchas otras que se producen ‘in itinere’ y computan como accidentes de tráfico”, ha criticado.