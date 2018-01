Esteban censura que los ‘populares’ alicantinos digan que nuestra región “debe olvidarse de sustituir el trasvase por la desalinización” y critica que los ‘populares’ de Castilla-La Mancha no digan nada

Asegura que Tirado “toma a los ciudadanos por tontos” al decir que el PP ha garantizado 400 hectómetros cúbicos en la cabecera del Tajo. “¿Dónde está el agua porque ahora Entrepeñas y Buendía almacenan poco más de la mitad de esa cantidad?”

Se pregunta “¿Quien está interesado en que el basurero nuclear siga adelante?, ¿Que empresas son las adjudicatarias y que tanto empeño tienen en el PP de Castilla-La Mancha que sigan adelante? ¿Nos lo van a contar algún día?”

Toledo, 19 de enero de 2018. - El presidente del Grupo socialista, Rafael Esteban, ha querido dejar claro a los dirigentes del PP de Alicante, que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en la reunión que mantendrá mañana con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, le expondrá las legítimas reivindicaciones de nuestra región en materia de agua y le dirá que “queremos que el saqueo del Tajo cese de una vez porque está claro que en el Levante tienen otras alternativas”.

Esteban criticó las declaraciones del coordinador general del PP de Alicante quien ha pedido a Puig que traslade a García-Page que ” se olvide definitivamente de sustituir el trasvase por la desalinización” y más con la situación en la que se encuentran los embalses de cabecera. “No es que nos estén saqueando sino ‘sequeando’”, sentenció.

Pero lo más lamentable, añadió, es la posición que mantienen los dirigentes del PP de nuestra región que “no solo no se ponen al lado del gobierno de Castilla-La Mancha en la defensa de nuestra tierra, sino que toman a los ciudadanos por tontos”. Y hacía esta reflexión al hilo de las manifestaciones de Vicente Tirado, número dos de Cospedal en la región, en las que decía que el PP ha garantizado que en la cabecera del Tajo haya 400 hectómetros cúbicos.

En este sentido se preguntó “¿dónde está el agua?” porque solo basta con ver los datos o visitar Entrepeñas y Buendía “para comprobar que almacenan 233 hectómetros cúbicos, algo más de la mitad de esos 400 hectómetros cúbicos. “O no se entera o no le informan o nos quiere tomar por tontos”. Y lo peor, añadió, “es que se han estado autorizando trasvases por debajo de ese umbral”, sentenció.

¿Por qué siguen empeñados en traernos el basurero nuclear?”

Por otra parte, el presidente del Grupo socialista lamentó que desde el PP regional se siga diciendo que el cementerio nuclear es una instalación “deseable” y más cuando hay sentencias judiciales e informes que están poniendo en cuestión esta infraestructura.

Esteban se preguntó por qué desde el Gobierno de España se siguen licitando y adjudicando obras relacionadas con el ATC por un montante de 100 millones de euros “cuando no está garantizado la seguridad del mismo”.

“¿Quien está interesado en que esto siga adelante?, ¿Que empresas son las adjudicatarias y que tanto empeño tienen en el PP de Castilla-La Mancha que sigan adelante? ¿Nos lo van a contar algún día?” se preguntó el parlamentario socialista.

Por último, y preguntado por la posición del Grupo socialista sobre la propuesta del PP de realizar una auditoría sobre las listas de espera sanitarias, Esteban indicó que la misma tiene muy poca credibilidad porque cuando Cospedal gobernó “no solo no se auditaban sino que se escondían las listas de espera porque eran muy malas”.

El parlamentario socialista aseguró que aunque los ‘populares’ todos los días cuestionen la gestión sanitaria “aunque quedan muchas por mejorar, ahora la sanidad va mucho mejor que en la pasada legislatura”. “Ahora no se despiden profesionales sanitarios, se contratan; ahora no se cierran centros de urgencias, se abren; no se esconden los aparatos de nueva tecnología, se ponen en marcha y se reanudan las obras paralizadas de los hospitales”, concluyó.

Audio Esteban-1

Audio Esteban-2

Audio Esteban-3

Audio Esteban-4

Audio Esteban-5