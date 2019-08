El Paseo de la Vega ha vuelto a acoger la concentración en contra de la violencia machista convocada por el Consejo Local de la Mujer, a la que se han sumado, como cada primer martes de mes, numerosos representantes de asociaciones, partidos políticos, entidades ciudadanas y vecinos de la ciudad. En esta ocasión, han pedido la colaboración de los toledanos y toledanas para “trabajar activamente” contra la violencia de género ya que es un “problema de todos”.

Representantes de la Asociación de Vecinos ‘La Verdad’ del barrio de San Antón, han sido los encargados de elaborar y dar voz al manifiesto que se ha leído en la concentración, en el que han destacado que la violencia de género es un problema público, no privado, “por lo que las vecinas y vecinos podemos y tenemos mucho que decir y hacer”.

En este sentido, han recordado que solo 7 de los 37 asesinatos que ha habido este año, contaban con denuncias previas, para pedir que cualquier persona que sea testigo de una agresión, lo denuncie. “Nuestra llamada no implica que haya detenciones, pero sí sirve para que la policía abra una investigación y para reforzar el testimonio de la víctimas que casi siempre se pone en cuestión”, han explicado.

Desde el Consejo Local de la Mujer han asegurado que la violencia contra las mujeres desaparecerá cuando “las mujeres dejen de ser ciudadanas de segunda y participen de forma igualitaria en la sociedad, cuando no sufran infravaloración en sus trabajos, cuando no se use su imagen como objeto de consumo y cuando exista una verdadera educación no sexista donde las niñas y niños tengan presente y futuro con las mismas posibilidades”.

Por último y como es habitual, se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de las mujeres asesinadas y se han depositado nueve velas en la escultura-monumento a la mujer de La Vega, junto al Templete, en memoria de las nueve mujeres víctimas mortales de violencia machista del mes de julio. Una cifra, han precisado, a la que hay que sumar el asesinato de un menor de 10 años a manos de su padre en Bienel, Murcia.