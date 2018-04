En declaraciones a Europa Press, el responsable provincial del Sector Autonómico de CCOO, Juan Bautista, ha explicado que el rechazo de CCOO, UGT, STAS y Csif ha vuelto a ser “unánime” al igual que cuando se planteó este tema en la reunión de la pasada semana, y que también ha sido compartida por todos ellos la “alegría” al conocer la noticia, pues la Administración ha retirado esa plaza y ha “encomendado a la Consejería que inicie un procedimiento de revisión del caso de acoso”.

Bautista ha recordado que los sindicatos opinaban que esta plaza se estaba creando “de forma artificial” para solucionar un problema de acoso laboral que entendían “no sólo que no solucionaba sino que agravaba el problema y generaba una situación de exceso de puestos de altos cargos”, y más, ha añadido, teniendo en cuenta que “en Cultura hacen falta puestos base”, como un conservador en el Museo de Santa Cruz de Toledo o un técnico titulado en paleontología.

Al margen de este asunto, en la reunión con el director general de la Función Pública, José Narváez, se debatido sobre otras 15 plazas relacionadas con la regulación de los incendios en su parte técnica, aunque finalmente no ha habido acuerdo sobre el particular porque, según el responsable de CCOO, no había quorum sobre los criterios con los que tenían que sacarse, los requisitos o las titulaciones de referencia.

Otro tema abordado durante el encuentro ha sido el del personal de Secretaría de los centros de enseñanzas medias, habida cuenta de la “desdotación” que existe con motivo de los concursos y los movimientos derivados de ellos, que dejan plazas vacantes sin cubrir. La Consejería ha reconocido, como ha explicado Juan Bautista, que no tiene un plan global o una planificación de “cómo tiene que cubrir esas necesidades”, algo “vergonzoso”, en su opinión.