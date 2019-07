En su discurso, Picazo ha avanzado que su posición al respecto pasa igualmente por evitar que en la región haya organismos duplicados con respecto al Estado, en clara referencia a su rechazo a recuperar figuras como el Defensor del Pueblo o la Sindicatura de Cuentas, administraciones eliminadas por el Gobierno del PP.

“Nosotros queremos que Castilla-La Mancha colabore con el Estado y que no compita con él”, ha afirmado para rechazar estas duplicidades, en referencia a que vetarán la nueva creación de organismos ya extintos.

Otro extremo que reclama la recién llegada formación naranja es “barreras de contención” contra la corrupción o eliminar aforamientos, así como modificar el Consejo Consultivo para evitar “dedazos”.

LEY ELECTORAL

Ahondando en la necesaria reforma de la ley Electoral, ha avisado a García-Page que su intención es que se conforme una nueva norma “justa” y que no sirva para “hacer de Castilla-La Mancha” su propio “cortijo”.Por ello, le ha dejado claro que no sería aceptable una reforma haciendo valer sólo los votos de la mayoría absoluta socialista.

En este punto, le ha recordado que sus predecesores, tanto José María Barreda como María Dolores de Cospedal, perdieron sus respectivos gobiernos tras reformar la ley “a su antojo”.

RECUERDA LAS “PROMESAS INCUMPLIDAS” DE PAGE

Le ha recordado cómo en 2015 prometió cosas como reformar Estatuto y ley Electoral, luchar por una financiación justa, reducir las listas de espera o el AVE por Talavera de la Reina, extremos todos ellos “incumplidos”. Por tanto, según Picazo, “ya no valen excusas”.

Ha urgido la portavoz naranja a luchar por una financiación “justa” para los castellano-manchegos, toda vez que los derechos “no son de un territorio, sino de las personas”.

Con todo, ha exhibido que Cs es “el único partido que se ha colocado enfrente del cupo vasco”. “No es normal que otras regiones reciban 4.000 euros por habitante y en Castilla-La Mancha la mitad”, ha puesto como ejemplo para refrendar su reivindicación.

Aunque ha anunciado que su Grupo apoyará al Gobierno cuando sea “honesto y coherente”, le ha recordado el voto en contra de parlamentarios socialistas en el Congreso a medidas impulsadas por el partido de Albert Rivera.

Le ha afeado a García-Page que asemejara la reducción de impuestos a los más desfavorecidos a un “populismo fiscal”, ya que hacer populismo, en su opinión, “es prometer leyes que luego no se aprueban, prometer financiación que llega y anunciar medidas que no se ejecutan”.

DESPOBLACIÓN

Otro de los ejes del discurso de Picazo es la lucha contra la despoblación, toda vez que “ni PP ni PSOE se han preocupado”. “Lo que antes era un problema ahora es un drama y por eso hemos solicitado la creación de una Comisión específica”.

Esta “batalla” sólo se puede ganar “de manera conjunta” entre todas las administraciones, ya que este reto es “totalmente transversal” y afecta a todas las áreas de Gobierno, desde sanidad hasta Educación pasando por el sector rural.

Para ello, ha pedido un pacto entre los tres grupos políticos con representación en las Cortes para implementar medidas que atajen esta problemática.

En materia de empleo, Picazo ha dicho que Castilla-La Mancha tiene recursos suficientes y “un talento enorme” para salir del “vagón de cola” donde le han colocado los gobiernos socialistas y del PP. A García-Page le ha trasladado que “si solo mira la realidad que le conviene nunca será consciente de los problemas de la región”.

También le ha recordado que el empleo lo crean las empresas y a las empresas “hay que ponerles facilidades”. Así, ha censurado que en esta legislatura no se haya aprobado la ley de trámite único para la creación de empresas que el presidente en funciones prometió en el año 2015.

Sobre la Dirección General de los Autónomos que prometió este martes el candidato socialista, Carmen Picazo ha sentenciado que los autónomos no quieren direcciones generales sino que lo que quieren es tener menos impuestos, más facilidades y menos cargas burocráticas.

Ciudadanos, ha proseguido, quiere que las empresas se instalen en Castilla-La Mancha atraídas por el talento, la inversión y las políticas que se hacen en pro del emprendimiento, y no por la cercanía a Madrid.

SANIDAD

En el ámbito sanitario, ha echado en cara a García-Page que haya incumplido su promesa de reducir las listas de espera y es por ello que le ha invitado a crear una auditoría de las listas de espera porque “el que no tiene nada que ocultar no tiene nada que temer”, ha aseverado.

En Atención Primaria, la portavoz de Cs ha manifestado que cuando la sociedad civil y los profesionales sanitarios salen a la calle y crean plataformas es una “señal” que evidencia que no todo va bien y ha pedido a García-Page que tenga “valentía” e invierte en sanidad.

Entre otras peticiones, Picazo ha solicitado al futuro Gobierno de Castilla-La Mancha que aumente el catálogo de pruebas diagnósticas que pueden hacer los profesionales de Atención Primaria y que apoye y “no ponga trabas” a la tarjeta sanitaria única.

EDUCACIÓN

También ha hablado de educación, “otro pilar fundamental que puede resolver muchos problemas de esta región”, para aplaudir la propuesta de García-Page de implantar al digitalización educativa en el curso 2023-2024 y reprocharle que se haya “olvidado” del fracaso escolar temprano y de la Formación Profesional y de que en la pasada legislatura no se aprobara la prometida ley de la ciencia de Castilla-La Mancha.

De otro lado, ha reiterado que Cs llevará a las Cortes una ley de coordinación de servicios de emergencia y ha animado a PSOE y PP a apoyarla porque si la rechazan se demostrará que “lo único que les interesa es hacerse la foto con los profesionales” de la región.

También ha exigido al candidato socialista que no se olvide de la agricultura ecológica, que “necesita apoyo”, y le ha pedido que cualquier programa que ponga en marcha tenga como prioridad tener en cuenta a los representantes del sector agrícola y ganadero para garantizar el relevo generacional, al tiempo que le ha solicitado que no desatienda las competencias de la región en materia de agua.

Le ha afeado que el PSOE lleve todos los días el tema del agua a los medios de comunicación porque, a su juicio, los problemas se solucionan llevando el agua a los hogares y a los campos de la región. Picazo ha afirmado que Cs no va a entrar a elevar el tono para enfrentar a unos españoles con otros y le ha pedido a García-Page que haga una apuesta decidida por las infraestructuras hidráulicas.

Picazo ha concluido su primer turno de intervención reiterando que García-Page no tiene la confianza de Cs por “tantas promesas incumplidas” pero sin embargo ha dejado claro que la voluntad de la formación naranja será “la de la mano tendida y el diálogo”, lo que no quiere decir que no vaya a ser “exigente” en la fiscalización del Gobierno porque es lo que “los castellano-manchegos esperan de la oposición”.