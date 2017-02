“Si nos fiamos de todas las veces que lo han anunciado, en Toledo tendríamos ya siete hospitales”, ha dicho el edil de la formación naranja, que se ha mostrado “sorprendido” tras las declaraciones del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en las que anunciaba que la Junta recibirá la aprobación de la licencia de ejecución por parte del Consistorio el próximo 20 de febrero.

A través de una nota de prensa, Paños ha lamentado si “no se dan cuenta de que la gente está aburrida de este juego de anuncios”, por lo que ha solicitado a ambas administraciones que “dejen de jugar”. “Cuando estemos preparados y tengamos toda la documentación, que empiecen las obras, ya no hace falta ni que lo digan”, ha agregado el concejal toledano.

“Vista la situación del Virgen de la Salud, que está agonizando porque ya no puede ofrecer un servicio de calidad, deberían volcarse en los hechos y no en las palabras”, ha reivindicado Paños al tiempo que ha añadido que no se trata de “un capricho” y que Toledo necesita “un hospital cuanto antes”.