Así lo ha trasladado el sindicato después de la reunión que han mantenido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con el presidente nacional del sindicato CSIF, Miguel Borra, y el presidente regional de la organización, Julio Retamosa, en el Palacio de Fuensalida, ha informado CSIF en nota de prensa.

Concretamente, CSIF ha precisado que hay 13.454 empleados públicos menos que en 2010, “lo que significa que en Castilla-La Mancha se han perdido más de seis puestos de trabajo al día en los últimos seis años y además se registran altas tasas de temporalidad (20-25%)”.

El sindicato ha solicitado a Page que continúe con la interpelación ante el Gobierno de España para reducir el porcentaje de interinidad en los servicios públicos esenciales, singularmente en Educación y en Sanidad, tal y como se recogía en el Acuerdo de la Conferencia de Presidentes, y que en su competencia como presidente de la Junta de Comunidades respalde una Oferta de Empleo Público amplia y efectiva.

Entre otros temas tratados, CSIF expuso “las promesas electorales que continúan incumplidas, tales como la reducción salarial del 3% para los empleados públicos que convierte a este colectivo en el peor tratado de todo el Estado”. Asimismo, el sindicato ofreció alternativas para hacer efectiva la jornada laboral de 35 horas.

También ha habido espacio para tratar la situación del personal docente no universitario con la demanda de CSIF de que los interinos tengan contrato durante julio y agosto desde julio de 2017, y no posponerlo hasta el curso 2018-2019, así como la convocatoria de oposiciones al cuerpo de maestros en el presente año, que CSIF considera que “perjudicaría a Castilla-La Mancha debido a las pocas plazas ofertadas” y porque no se celebrarán en Andalucía produciéndose de esta forma un ‘efecto llamada’.

En ámbito sanitario, se ha tratado “la mejora de la prestación de servicios con la contratación de personal, acabar con la paralización de la carrera profesional y poner fin a las elevadas tasas de precariedad en los contratos firmados”.