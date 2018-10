El cupón de la ONCE del sábado, 10 de noviembre, está protagonizado por la Colegiata de Torrijos (Toledo), que celebra su V Centenario. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España esta celebración.

El cupón ha sido presentado por D. Carlos Javier Hernández Yebra, Delegado Territorial de la ONCE, acompañado por D. Anastasio Arevalillo Martín, Alcalde de Torrijos y D. Fernando de Miguel Cuesta, Concejal de Coordinación Municipal y Participación Ciudadana.

La Colegiata de Torrijos la ordenó construir Teresa Enríquez para que fuera sede a la Archicofradía del Santísimo Sacramento. Se atribuye a los hermanos Enrique y Antón Egas, con la participación del joven Alonso de Covarrubias. Las obras comienzan en 1509, y en 1518 se cubren las bóvedas y se celebra la primera misa. Es un edificio esencialmente Gótico, pero con elementos del primer Renacimiento.

Cuenta con tres naves de distintas alturas. Dos puertas dan acceso al templo: la del muro oeste, en la que se considera que participó Alonso de Covarrubias, que es de estilo Plateresco, con acumulación de motivos ornamentales,ambas decoradas con florones, motivos eucarísticos, etc. Y la puerta sur, más sencilla. Destaca también el campanario, de más de 40 metros de altura.

La nave central es bastante más alta que las laterales, y sus bóvedas son de crucería con terceletes. El abovedamiento de las naves laterales es de crucería sencilla. El retablo de la cabecera es de Juan Correa de Vivar, máximo representante del Renacimiento toledano. Está dedicado a la Eucaristía, y consta de cinco calles y cuatro cuerpos.

El coro es otro de los elementos simbólicos de la Colegiata. Cuenta con una importante sillería de madera de nogal del primer tercio del siglo XVI. Para más información sobre la Colegiata de Torrijos se puede consultar la web: www.colegiatadetorrijos.com.

El cupón de Fin de Semana de la ONCE ofrece un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.