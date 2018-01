Así lo ha puesto de manifiesto durante un desayuno informativo organizado por encastillalamancha.es, donde ha recordado que en los años 70 se plantaron muchos olmos de manera “masiva” y sin respetar distancias, y ahora, “en muchos casos, estaban podridos y en mal estado”.

“Sustituir un árbol es una decisión complicada, pero ante todo tiene que estar la seguridad de los toledanos. Y con un informe que me dice que en Reconquista hay árboles podridos y con ramas quebradizas, como responsable de la ciudad, no me queda más remedio que sustituir este árbol”, ha enfatizado.

Sobre los árboles de Zocodover, ha explicado cómo en el año 2015, ya con ella como alcaldesa, el director territorial del diario ABC, Antonio González, le llamó para avisar de la caída de una rama.

Fue entonces cuando se hizo un informe de seguridad y se intentó en todo momento recuperar los árboles ahora talados, pero la situación actual ha derivado en el cambio por almeces, “una especie autóctona”.

“Y no pasa nada. Pero hay que ser coherente, responsable, y no voy a dejar un árbol en mal estado en la ciudad. Sería una irresponsabilidad”, ha zanjado.