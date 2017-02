Así ha salido al paso la Institución provincial de las declaraciones del alcalde de Talavera de la Reina, Jaime Ramos, que ha achacado a la falta de comunicación oficial por parte de la Diputación de Toledo la imposibilidad de dar explicaciones ante la Comisión de Seguimiento al Alcalde sobre la gestión de los convenios de Patrimonio, en los que el Ayuntamiento perderá 314.000 euros.

La Diputación de Toledo argumenta, en un comunicado, que la Junta de Gobierno resolvió el pasado 29 de diciembre el acuerdo para resolver “el incumplimiento parcial y pérdida del derecho al cobro de parte de las subvenciones otorgadas al Ayuntamiento de Talavera de la Reina para obras de patrimonio, por lo que su alcalde no puede alegar desconocimiento de esa notificación, de la que debe tener constancia en su doble condición de diputado provincial y alcalde de Talavera”.

“La actitud premeditada de desconocimiento fingido del alcalde de Talavera de la Reina y portavoz de la Diputación de Toledo exigen su dimisión como responsable de la Portavocía de su grupo en la Institución provincial”, ha demandado la Diputación de Toledo.

Los acuerdos de la Junta de Gobierno de la Diputación de Toledo del 29 de diciembre, sesión en la que se dictaminaron los acuerdos de pérdida de derecho de las subvenciones incluidas en convenios firmados en 2014 y 2015, por incumplimiento de lo acordado, se remitieron por correo electrónico al grupo popular el 11 de enero de 2017 y por vía telemática al Ayuntamiento de Talavera de la Reina el 18 de enero de 2017, según reza en la fecha de salida del registro de la Diputación de Toledo. Del mismo modo, se ha remitido por coreo postal al Consistorio talaverano.

Así pues, la Institución provincial considera “llamativas” las declaraciones de Jaime Ramos, en el sentido de que no ha habido documentación oficial sobre el particular al Ayuntamiento que regenta, “algo que puede constatarse como falso y no ajustado a la verdad”.

La Junta de Gobierno provincial tomó esas resoluciones, relativas a los convenios para la financiación de las obras de ‘Conservación y rehabilitación del patrimonio histórico de la ciudad (Muralla)’, de octubre de 2014, y el convenio de junio de 2015, para la financiación de las “obras y equipamiento de la Iglesia Mudejar de “El Salvador”, tras detectar incumplimiento parcial de las subvenciones otorgadas y la pérdida consiguiente del derecho a su cobro.

Así las cosas, y en cada uno de los casos, la Diputación ha asegurado que ha abonado lo relativo a esos convenios que “ha sido ejecutado y justificado convenientemente, dejando de abonar aquellos gastos no justificados ni acreditados por el Ayuntamiento”.