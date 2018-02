Ecologistas en Acción ha considerado que proceso de información pública abierto por el Gobierno de Castilla-La Mancha para el proyecto del parque de la historia de España Puy du Fou “dista mucho de facilitar la participación”, por lo que han amenazado con ir a los tribunales si la Junta no lo rectifica.

“Ni siquiera cumple con los requisitos más elementales de transparencia y accesibilidad a la información del proyecto”, han lamentado Ecologistas en nota de prensa.

La asociación considera que se debe reiniciar el proceso “con todos los elementos de información al ciudadano correctamente dispuestos y sin ofrecer ventajas adicionales al promotor frente al derecho de participación”. “Si la Consejería de Fomento del Gobierno regional no rectifica, Ecologistas en Acción acudirá a los tribunales para que el proceso de participación sea correcto y no sea ventajista en favor de las intereses de los promotores”, ha sentenciado.

Según relata Ecologistas, el pasado 14 de febrero de 2018 el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicaba la resolución de la Consejería de Fomento por la que se sometía a información pública por un plazo de treinta días el Proyecto de Singular Interés del parque temático Puy du Fou España situado sobre suelo protegido y de gran valor ambiental del término municipal del Toledo.

En la citada resolución se anunciaba que la documentación estaría expuesta en la propia Consejería de Fomento, en el Ayuntamiento de Toledo y que se publicaría en el Portal de Transparencia, y según señalan desde Ecologistas “diez días después de la citada publicación en el DOCM no es posible acceder a la documentación desde el portal de transparencia”

“Si se accede a la página ‘transparencia.castillalamancha.es’ y se utiliza su motor de búsqueda para cualquiera de la combinaciones del término ‘Puy du Fou’ no se consigue ningún resultado. Tampoco se consigue acceder al proyecto por las rutas más evidentes de la web “publicidad activa”, “participación pública”, “ordenación del territorio y medio ambiente”, ya que éstas llevan a otro tipo de contenidos”, han afirmado.

Además, señalan que el proyecto tampoco se encuentra en la otra plataforma de uso habitual para estos fines de información pública, el tablón de anuncios de la Junta de Castilla-La Mancha (www.jccm.es/sede/tablon ).

“A pesar de que el proyecto está sometido a evaluación de impacto ambiental, tampoco se encuentra expuesto en la plataforma que para tal fin dispone la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ( cuyo enlace de acceso es https://neva.jccm.es/nevia/forms/nevif100.php ). En esta plataforma, curiosamente, si se encuentra la información sobre la evaluación ambiental estratégica del plan del PSI, pero no la del proyecto que es el que está información pública”, afirman.

Así pues, Ecologistas indica que el acceso a la documentación “se hace imposible por las rutas telemáticas anunciadas en el DOCM y habituales y termina por exigir la presencia física en la dependencias de la Consejería o del Ayuntamiento donde dos cajones enormes con miles de folios aguardan a quien quiera consultarlos”.

“Así lo ha hecho Ecologistas en Acción de Toledo, encontrándose en las dependencias de la Consejería con una doble sorpresa. La primera es que ya in situ te informan que en realidad la documentación del proyecto no se ha albergado en el portal de transparencia, sino que está en la web institucional ( www.castillalamancha.es ), donde si se utiliza el motor de búsqueda se localiza un resultado bajo el título ‘Proyecto de Singular Interés Parque Temático Puy du Fou España’ y que redirige a la página de la Dirección General de Planificación Territorial y Sostenibilidad, no al portal de transparencia”, han asegurado desde Ecologistas.

Relatan como también te informan en las dependencias de esa Dirección General de que, “si has sido parte interesada, se te ha enviado una carta con un enlace para la descarga de la información”. C”uriosamente esa carta salió apenas hace unos días y a la mayor parte de los interesados, entre ellos Ecologistas en Acción, no les ha llegado. Pero lo peor es que en lugar de explicar la ruta de descarga de la documentación, el escrito remite a un enlace intranscribible, de más de línea y media de longitud y lleno de símbolos, que no hay forma sencilla de utilizar”, concluyen.