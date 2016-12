Sabrido ha cuestionado al coordinador de los ‘populares’ manifestando que no cree que “haya trasladado a los concejales liberados del PP, que son altos cargos del Ayuntamiento, que van a tener una subida de salario del 10 por ciento, ni que lo esperen, porque saben que es imposible, con lo cual miente descaradamente”.

En cuanto a esa hipotética subida salarial que ha plantado el PP y cuyo montante total han pedido que se destine a asuntos sociales, el portavoz municipal ha tildado la ocurrencia de “canto al sol” puesto que, precisamente, este Gobierno local ha destinado “en menos de dos años de Gobierno un 30 por ciento más de los recursos a los más desfavorecidos, para paliar, entre otras cosas, los recortes que hizo el PP en Castilla-La Mancha y también en Toledo”, ha afirmado Sabrido.

Con respecto a la enmienda planteada por el PP para que el Ayuntamiento pida un préstamo de 13 millones de euros para acabar con los restos de amianto en el Polígono, el portavoz ha calificado esta idea de “disparate jurídico, económico y presupuestario”, añadiendo que el PP “a pesar de saberlo, crean una expectativa que los ciudadanos no se creen”, ha informado el Ayuntamiento de Toledo en nota de prensa.

Finalmente, ha recordado el planteamiento defendido por el Gobierno local y sobre el que trabaja “desde hace mucho tiempo” y que pasa porque eliminar el riesgo para la salud y que en Toledo no queden restos de amianto. “Esto es, probablemente, lo que debió hacer el PP en los cuatro años que gobernó en la región y durante los cuatro años que el señor Labrador ocupó la delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha”, ha sentenciado.

Por todo ello, ha subrayado Sabrido, el PP pone de manifesto, una vez más, que “sus actos les contradicen”. No obstante, ha añadido, que no se preocupen “que sin hacer alardes ni mentiras, este equipo de Gobierno va a solucionar un problema que los ciudadanos vienen demandando”, mostrando confiado en que no van a “defraudar”.