Arropado por buena parte del equipo con el que concurre a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, el candidato de Ciudadanos (Cs) a la Alcaldía de Toledo, Esteban Paños, ha perfilado el modelo de gobierno y de ciudad que quiere construir la próxima legislatura si los toledanos le dan su confianza.

“Toledo merece un gobierno que esté a la altura, que gobierne para todos y no para unos pocos; un gobierno sensible a las necesidades reales del presente pero mirando al futuro porque solo con altura de miras conseguiremos una ciudad próspera y ese gobierno será de Ciudadanos”, ha asegurado Paños. En esta línea, ha insistido en que “nuestro equipo trabajará de forma incansable para conseguir no solo la cohesión de la ciudad desde el punto de vista físico sino también emocional, porque no queremos que haya barrios, colectivos, asociaciones que se sientan de segunda porque, como ocurre en la actualidad, el gobierno no cuenta con ellos”.

El actual portavoz de la formación naranja en la capital regional ha asegurado que “Toledo es una ciudad maravillosa y nosotros no hemos venido a cambiarla; a lo que ha venido Ciudadanos es a transformar la forma en que se gobierna y gestiona” porque, ha añadido, “los vecinos, los barrios, el tejido asociativo, los empresarios y comerciantes, los estudiantes… están reclamando una ciudad más eficiente, unos servicios más eficaces, una ciudad del siglo XXI” y ha puntualizado que “hay que gobernar para las personas y eso solo se puede hacer con las personas y no a sus espaldas, como ha hecho el bipartito”.

El cabeza de lista de Cs por la ciudad de Toledo afirma que “llevamos muchos años avanzando a cámara lenta porque ni PSOE, ni PP ni Ganemos han sabido ni han querido abordar los grandes retos de ciudad” y ha afirmado que le provoca “mucha tristeza tener que volver a hablar en 2019 de los mismos problemas de los que hablábamos en 2015 porque el bipartido ha sido incapaz de atajarlos; si no han sabido o no han querido que dejen paso a Ciudadanos porque nosotros sí lo haremos”. Así, ha recordado que la ciudad aún no ha dado solución a la problemática de Vega Baja, el Plan de Ordenación Municipal, el amianto, el bolseo o la renovación de la contrata de basura, entre otras.

Esteban Paños ha anunciado que estos retos serán prioridad para Ciudadanos y ha destacado el perfil profesional y técnico de las mujeres y hombres que le acompañan en la lista de la candidatura de quienes ha dicho “son vecinos que vienen de la sociedad civil, conocen la realidad, las necesidades de los barrios y colectivos y que, sobre todo, están comprometidos con Toledo y los toledanos”. El candidato ha insistido en la experiencia y cualificación profesional que las mujeres y hombres que le acompañan tienen en distintas áreas de gestión como el urbanismo, la movilidad y el transporte, la cultura y el patrimonio, la integración y el comercio, entre otras.