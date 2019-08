El Consistorio toledano, a través del Consejo Local de la Mujer, ha puesto en marcha, por tercer año consecutivo, la campaña de prevención y sensibilización ‘Por unas fiestas sin agresiones sexuales’ coincidiendo con la celebración de la Feria y Fiestas de Agosto que tendrán lugar en la capital regional desde hoy, día 14, hasta el 20 de este mes.

El objetivo de esta campaña, tal y como ha señalado la concejala de Igualdad, Ana Belén Abellán, es concienciar y sensibilizar a la ciudadanía, en especial a la población joven, para prevenir actos y actitudes sexistas con la finalidad de “tener unas fiestas desde el respeto y libres de agresiones sexistas y sexuales”.

Los carteles han sido distribuidos esta mañana por el recinto ferial de ‘La Peraleda’, espacio de la ciudad que aglutina la mayor parte de las actividades del programa de fiestas. Una acción que ha sido llevada a cabo por la propia concejala de Igualdad junto a diferentes integrantes del Consejo Local de la Mujer.

Ana Belén Abellán ha señalado que es “lamentable” que no dejen de proliferar casos de agresiones sexuales, tanto individuales como grupales, y “cada vez entre gente más joven”; de ahí que haya recordado algunos de los sucesos ocurridos en los últimos días, como el del supuesto violador de Figueres acusado de violar en varias ocasiones y retener a una mujer tras una noche de fiesta o los casos de agresión sexual en manada de Benidorm y Bilbao.

“Esto no puede seguir sucediendo y no lo podemos permitir”, ha dicho la concejala de Igualdad, por ello el Ayuntamiento y el Consejo Local de la Mujer lanzan esta campaña para “concienciar a los jóvenes de Toledo de que haber tomado algo o haber estado ligando, no obliga a nada; que aunque hayas iniciado los prolegómenos de una relación sexual, siempre se puede parar; que cuando insistas están acosando y que el uso y abuso de drogas no justifica la agresión sexual”, ha asegurado Abellán para reclamar que “sin consentimiento claro, es no”.

Por último, la responsable municipal ha pedido a los vecinos y vecinas de la ciudad, que ante cualquier situación que pudiera resultar sospechosa, avisen y den la voz de alarma utilizando los números habilitados para ello: Eme