Bajo el lema ‘Tratando con las manos de la ciencia’, el Congreso estará estructurado en cinco grandes bloques: Ejercicio Terapéutico, Terapia Manual, Mujer (suelo pélvico y oncología), Pediatría y Neurología, y cada uno de ellos contará con los mejores especialistas, ha informado la organización en nota de prensa.

Los asistentes al Congreso podrán disfrutar del conocimiento de Sahrmann, considerada como una de las fisioterapeutas más influyentes del mundo, según diferentes publicaciones científicas.

Durante el Congreso, Sahrmann ofrecerá varias ponencias, la primera de ellas será el día 25 de octubre a las 19.00 horas en el bloque inaugural con su exposición sobre el Síndrome del movimiento lumbar, el papel de la cadera. Al día siguiente, 26 de octubre, en el bloque de Terapia Manual, Shirley Sahrmann también impartirá una doble sesión del taller sobre el Diagnóstico y tratamiento de la deficiencia del sistema de movimiento lumbar. Terapia Manual Australiana Superior.

Sahrmann es doctora y fisioterapeuta, además de profesora emérita de Fisioterapia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, St. Louis, Missouri. Es autora de ‘Diagnóstico y Tratamiento en las alteraciones del movimiento’ y ‘Movement System Impairment Syndromes of the Extremities, Cervical and Thoracic Spines’; y es referente en las teorías de la importancia del movimiento como parte de la recuperación de la sintomatología de los pacientes.

Así, en su obra Sahrmann explica los cambios provocados por las actividades diarias en los patrones de movimiento además de las exploraciones básicas y las medidas fisioterapéuticas que se pueden usar para crear un sistema de clasificación basado en los síndromes de alteración del movimiento.

“Es un gran orgullo para nosotros que una profesional tan reputada como Shirley Sharmann esté presente entre los ponentes internacionales de este Congreso, que tiene como objetivo visibilizar la profesión y fomentar la fisioterapia a través de le evidencia científica”, afirma Natalio Martínez, presidente de COFICAM.

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha ofrece información actualizada sobre el congreso en la web - www.confinclm.org- y en sus redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram).