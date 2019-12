La alcaldesa de Talavera de la Reina, Tita García Élez, ha avanzado que el proyecto de ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) para 2020 incluirá bonificaciones en impuestos municipales para los talleres de ceramistas de la ciudad, lo cual supone una de las primeras medidas de tipo fiscal para la salvaguarda del Patrimonio Mundial Inmaterial de la cerámica.

En rueda de prensa en el centro de El Corte Inglés de Talavera, la alcaldesa junto a la primera edil de El Puente del Arzobispo, Clara Isabel Casas, representantes de Tierras de Cerámica, la ceramista Mónica García del Pino y el director de El Corte Inglés Talavera, Félix Castro, ha informado de que también pretende garantizar mejoras en los talleres actuales y también en los que se instalen por primera vez, a través de bonificaciones en los impuestos municipales.

En este sentido, ha señalado que “toda ayuda es buena” y esto supone un gesto por parte de las administraciones para conseguir que los artesanos “que con mucho esfuerzo abren su puerta día a día, tengan un apoyo por parte del Ayuntamiento”.

García Élez ha recordado el trabajo desarrollado por Tierras de Cerámica para la consecución de la declaración de Patrimonio Mundial Inmaterial pero también la necesidad de escuchar a los artesanos y ceramistas para “conocer lo que realmente necesitan”.

PRIMERA MESA DE TRABAJO

De hecho, ha planteado la creación de una mesa de trabajo por parte del Ayuntamiento de Talavera en la que estén integrados tanto Tierras de Cerámica, como las instituciones y los artesanos, “para marcar el camino” de las medidas de salvaguardia.

Al respecto, ha asegurado que no se trata solo de que talaveranos y puenteños se sientan orgullosos de la técnica sino que también pueda ser una forma de incentivar el comercio y la artesanía, así como una alternativa de empleo para muchos de los jóvenes de la ciudad.

“Tierras de Cerámica ha puesto a la cerámica en el corazón internacional para siempre, y esta celebración debe ser un punto y seguido”, ha indicado.

Por su parte, la alcaldesa de Puente del Arzobispo, Clara Isabel Casas, ha añadido que también el Ayuntamiento de Puente está preparando una serie de medidas para reducir tasas e impuestos municipales a los ceramistas puenteños.

Casas ha insistido en que es el momento de “poner los pies en la tierra” puesto que ahora es cuando comienza realmente el trabajo para salvaguardar las técnicas de cerámica.

“Los artesanos nos tienen a su entera disposición para todo lo que dependa del Ayuntamiento, pero ellos son los que se tienen que subir a este carro porque son los que realmente dominan el conocimiento de las técnicas”, ha indicado.

RELEVO GENERACIONAL

En la misma línea, la ceramista Mónica García del Pino, de Cerámica San Ginés de Talavera, ha puesto de manifiesto que llega un momento en el que se plantean quién va a continuar con lo que durante siglos se ha mantenido por parte de los ceramistas, porque realmente a los jóvenes o no les interesa o no lo conocen. “Te da pena por el trabajo que has hecho, y no solo me refiero a los actuales, sino todos los que nos preceden”, ha opinado.

“El problema de la continuidad es el más grave que existe ahora mismo para el sector, puesto que aunque hay centros de estudios, realmente no se enseña de una manera profesional como se hace en los talleres”, ha indicado.

La ceramista talaverana se ha referido a la necesidad de una figura similar a la que se conocía como aprendiz, que, ha precisado, “esté en el taller, que lo viva día a día y que adquiera los conocimientos así”.

Igualmente ha mencionado la importancia, a su juicio, de que la cerámica sea utilitaria y de uso, lo cual requiere un esfuerzo por la investigación con materiales, así como en los diseños actuales.

DE LA MANO DE LOS CERAMISTAS

También el representante de Tierras de Cerámica Miguel Ángel Blanco ha destacado que la declaración de Patrimonio Mundial Inmaterial de los procesos artesanales es un reconocimiento a la labor desarrollada por la asociación, desde que Elena Rueda propuso la idea tras comprobar que muchos de los talleres se cerraban y se podía perder la manera de hacer cerámica en Talavera y en Puente.

Blanco ha señalado que Tierras de Cerámica va a seguir trabajando por que este reconocimiento “se traduzca en algo concreto para los ceramistas”, con la implicación de instituciones y entidades privadas como es el ejemplo que ha dado El Corte Inglés.

A partir de ahora, según ha explicado, las medidas de salvaguardia van a ocupar buena parte de los proyectos de la asociación que pretende desarrollar de la mano de los ceramistas y, para lo que además se abre un espacio de cooperación con Méjico, pues se trata de una declaración conjunta, aunque la idea partió de Talavera de la Reina, ha recordado.