El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y presidente regional, Emiliano García-Page, ha hecho hoy un llamamiento a todos los ciudadanos para que el próximo 10 de noviembre vayan a votar pensando en España y ha pedido el voto para el Partido Socialista porque representa “el mejor aliado” para el país y para la defensa de los intereses de la región.

“Nunca he sentido tan unidos como hoy los destinos del PSOE con los destinos de España”, ha asegurado García-Page en el acto de inicio de campaña de los socialistas castellanomanchegos que se ha celebrado en la localidad de Illescas (Toledo), donde han participado el alcalde de la localidad, José Manuel Tofiño; el secretario de Organización del PSOE regional y cabeza de lista al Congreso por Toledo, Sergio Gutiérrez; la número dos, Esther Padilla, y el secretario general del PSOE en la provincia toledana, Álvaro Gutiérrez.

El dirigente socialista ha recordado que lleva “mucho tiempo en este partido” y, sin embargo, nunca ha “visto un momento tan clave” como va a ser el próximo 10 de noviembre.

“Yo quiero llamar a todos los españoles de corazón a que vayan a votar el 10 de noviembre, y que piensen en España, no en la política ni en los partidos. Que piensen en que algunos ya estábamos hace años diciendo que el que empieza dando una patada a la Constitución termina dando pedradas y tirando pintura a la Policía, a la Guardia Civil y encima, a su propia policía”, ha expuesto.

Con ello, ha afirmado que, en este campaña, en la que se va “a dejar la piel”, va empezar todos sus mítines “pidiendo con claridad, sin discusión ninguna, apoyo a la gente que está defendiendo mi derecho como español”.

“Estas elecciones no son de Cataluña, son de España, y nunca una cosa que ha ocurrido en Cataluña ha afectado tanto a Castilla-La Mancha como ahora. Y por eso empezaré siempre diciendo que quiero el apoyo sin fisuras de la gente del PSOE a la Policía, a la Guardia Civil y a los Mossos de Esquadra”, ha afirmado.

Así, ha recalcado que el PSOE “ha puesto a España por delante de sus propios intereses” y, “es verdad” que no ha conseguido formar gobierno, pero porque “hemos tenido claras nuestras necesidades”.

“Podríamos no estar en elecciones. Hoy podríamos tener sentados en el Consejo de Ministros a los que jalean, a los mismos que tiran piedras a la Policía. Hoy podríamos tener sentados en el Consejo de Ministros a gente que no solo no cree en España, sino que además tiene un peculiar sentido de la democracia”, ha argumentado.

Y ha continuado: “Le voy a pedir a la gente que valore, precisamente, que estamos en esta coyuntura electoral incómoda para todos, difícil para todo el mundo, precisamente, porque el PSOE ha puesto a España por delante de sus propios intereses. Esa es la verdad”.

También ha dicho que “hay muchísimo en juego incluso para esta tierra” y se ha referido a la defensa del agua.

“El Mar Menor no es un problema de Murcia, es un problema de España, que tiene que ver en cómo usamos la cabeza para gestionar el agua, cómo evitamos el desmadre, cómo evitamos la mafia que siempre hay en torno a problemas económicos y cómo defendemos los intereses del conjunto del país”, ha dicho García-Page.

Y, en este sentido, ha manifestado su compromiso “para que podamos llegar a un importante acuerdo de Estado en materia del agua que, además de no fastidiar a los que ya no tenemos agua como es Castilla-La Mancha, podamos entre todos considerar el mar Menor como un problema de todo el país”.

“Ese es mi compromiso. No es un problema de Murcia es un problema de todos”, ha insistido.

Con todo, ha afirmado que las próximas elecciones “no son una broma, son muy serias” porque “se va a formar gobierno, no va a haber terceras elecciones” y, con ello, ha advertido de que “a ver si estamos pensando en una cosa y termina pasando lo contrario”.

“Si el PSOE se moviliza ganamos bien las elecciones”, ha afirmado el secretario general de los socialistas castellanomanchegos, quien ha advertido de que la derecha “piensa en b”, mientras que el PSOE “tiene muy claro que la igualdad es su seña de identidad”.

“Me gustará que cada pedrada a la Guardia Civil, a la Policía, a los Mossos, se conteste votando y votando por este país, por un país moderno y avanzado.

Así, ha pedido no confiarse “ni en las encuestas, ni en los mítines ni en los debates”.