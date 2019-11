El candidato de Cs Toledo al Congreso de los Diputados , Juan Carlos Girauta , ha dicho que espera que su partido sea decisivo este domingo. “Si no lo somos España va a tener un problema”, ha apuntado.

Girauta ha participado en un acto con más de 300 personas en el Restaurante Ventas de Aires. “Aquí nació la Orden de Toledo de la mano de grandes intelectuales como Lorca, Buñuel o Alberti”, ha señalado, para demandar la necesidad de que “la política no esté aislada, sino que vuelva a la estar cerca de la gente, de la cultura”.

El candidato de la formación naranja a la Cámara Baja ha explicado que “esta campaña es una anomalía porque nunca debió de existir”, y ha pedido el voto a Ciudadanos porque “es la única garantía de que no estemos continuamente en elecciones, nosotros queremos desbloquear España”.

De esta forma, Girauta ha indicado que “el domingo esperamos ser decisivos, porque si no lo somos España va a tener un problema”, y ha añadido que “este país no se puede permitir estar en el sitio de los perdedores, otra vez”, ha informado Cs en nota de prensa.

En el acto ha estado presente el eurodiputado de Cs, Jordi Cañas, ha comentado que “estamos en un contexto muy polarizado donde no está definido qué queremos, dónde queremos ir” y ha señalado que “la propuesta política debe dar respuesta a estar preguntas”.

Cañas ha concluido que “Cs nació en Cataluña con las ideas de libertad e igualdad, porque tenemos una idea de España abierta, plural y tremendamente positiva a la hora de construir su futuro”.

En Toledo también ha estado Alejo Vidal-Quadras quien ha comentado que “si la política usará método científico y se basase en la observación, en el contraste, etc. Quim Torra estaría en tratamiento y Podemos no existiría”, y ha puesto sobre la mesa algunos de los desafíos a los que se enfrenta el mundo entre los que se encuentran la economía circular, la digitalización y la transformación energética, “temas que normalmente en política no se tratan y que sí van a cambiar nuestro día a día”.

Finalmente, ha intervenido José María Rojas, investigador en biología celular y afiliado de la formación naranja, quien ha señalado que está en política por una emoción, “porque esté país se desangraba, por la corrupción, pero elegí un partido racionalmente” y ha hincapié en la importancia de que “el domingo tenemos que decidir qué votar, y tenemos que hacerlo pensando en las emociones, pero sobre todo con la razón”.