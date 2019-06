El equipo de Gobierno que lidera en Talavera de la Reina Tita García Élez estará formado por 17 concejalías, pues algunos de los concejales ocuparán varias áreas, una coordinación e incorpora como novedades los departamentos de Ciudadanía, Perspectiva de Género y coordinación con las Entidades de ámbito territorial inferior al municipio (EATIMs). Además ha asegurado que deberán hacer frente a cuatro millones de euros correspondientes a 679 facturas sin pagar.

En rueda de prensa, acompañada por la portavoz del equipo de Gobierno, Flora Bellón, y el viceportavoz, Daniel Tito Rodríguez, la alcaldesa ha explicado el nuevo organigrama empezando por la Concejalía de Relaciones Institucionales y Acción Comarcal, con Marta Ramos a la cabeza, que dependerá directamente de Alcaldía, y que responde a su objetivo de mantener “una relación leal a nivel institucional y colaborativa”.

García Élez ha confirmado las novedades en cuanto a la creación de las dos grandes concejalías transversales que afectarán a todas las áreas de gobierno como es el caso de la Concejalía de Ciudadanía e Imagen sostenible de ciudad, a cargo de Montserrat Muro, y la Concejalía de Políticas de Igualdad y Perspectiva de Género, de la mano de Flora Bellón, quien deberá poner en marcha el Plan de Igualdad en el Ayuntamiento. A esto se suma la figura de coordinador asesor para todas las áreas que le corresponderá a Carlos Gil.

Todas las demás concejalías se engloban en cuatro áreas de Gobierno, como la primera denominada ‘Ciudad cercana, cohesionada y habitable’, que engloba las concejalías de Planificación Urbana y Accesibilidad, con José Antonio Carrillo a la cabeza, así como la de Patrimonio y Política Medioambiental sostenible, con Sergio de la Llave.

Por lo que respecta a la de ‘Ciudad centrada en las personas, cultural, solidaria e inclusiva’, de la que dependerán cinco concejalías: Concejalía de Protección Social y Reducción de la Desigualdad, a cargo de Nuria Sánchez, Concejalía de Educación de calidad y Deporte en Igualdad, para Sergio Gutiérrez, Concejalía de Promoción Cultural, de Carlos Gil, Concejalía de Juventud, Infancia y Festejos, con Daniel Tito Rodríguez, y la Concejalía de Ciudad Saludable y Consumo responsable, para Marta Ramos.

En el área de ‘Ciudad basada en una economía sostenible, estable y con empleo de calidad’, estará la Concejalía de Hacienda, Contrataciones y Seguimiento de Concesiones, a cargo de Luis Enrique Hidalgo, la Concejalía de Promoción Económico Empresarial y Coordinación e Impulso de programas de desarrollo, con María Paloma Sánchez, la Concejalía de Promoción y Planificación de Talavera Ferial, para Roberto Gallegos y la Concejalía de Artesanía, Comercio y Turismo, de María Jesús Pérez Lozano, que también será diputada provincial.

Sobre el área de ‘Ciudad con un gobierno democrático, transparente y eficaz’, dependen las Concejalía de Régimen Interior, Seguridad y Movilidad, que también ocupará la portavoz Flora Bellón, la Concejalía de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para el viceportavoz Daniel Tito Rodríguez, y otra novedad como la Concejalía de Coordinación con las EATIMs, para Roberto Gallegos.

SERVICIOS ABANDONADOS Y FACTURAS SIN PAGAR

Por otra parte, ha mostrado su preocupación por una serie de problemas generales en el propio Ayuntamiento que se están sometiendo a análisis, como es la falta de personal en muchos servicios, de hecho, ha insistido que se han encontrado con algunos que tienen “directamente la llave echada, no hay nadie para atenderlos”. “Necesitamos personal, no podemos sacar adelante expedientes si no hay nadie que pueda hacerlo”, ha señalado.

Otra de las cuestiones que ha destacado García Élez es la relativa a la situación financiera del Ayuntamiento y, en concreto, se ha referido a los datos de tesorería con los que se ha encontrado al llegar a la Alcaldía, y que resume por el momento en 679 facturas sin pagar por valor de 4 millones de euros, algunas pertenecientes a los años 2017 y 2018. “Estamos ya trabajando para atender en la medida de lo posible todas las obligaciones de pagos que están sobre la mesa y las que están por venir”, ha asegurado.

En este punto, la alcaldesa ha mencionado que existe un número de facturas que, sin retención de crédito ni previa autorización por parte de ningún departamento, se han asumido por parte de las Concejalías del anterior equipo de Gobierno de Jaime Ramos.

Por ello, se ha solicitado un informe económico a los técnicos municipales y ha mostrado un burofax que ha recibido solicitando el pago de una factura de febrero, que no está contabilizada, de 7.000 euros al mes, de la cual ya hay pendiente de pago unos 20.000 euros.

Al respecto, ha mantenido que la situación económica no va a ser excusa en su equipo de Gobierno para “remar y buscar soluciones” pero “hay que conocer cuál es la situación real”, ha reiterado.

AJUSTE DE LIBERACIONES

Tita García también ha informado del ajuste que ha llevado a cabo en las liberaciones de los concejales y, ha recalcado, afecta de igual manera, al equipo de Gobierno. Con ello, habrá ocho liberaciones totales para los concejales del equipo de Gobierno, entre la que se encuentra la de la propia alcaldesa, y dos liberaciones parciales para Marta Ramos y Roberto Gallegos. Además, el personal de confianza adscrito a Alcaldía estará formado por cuatro personas.

En cuanto a las liberaciones para los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, se han reducido a solo dos pues en su totalidad, ha justificado, suman 11 concejales, de las cuales una es para el PP, media para Ciudadanos y otra media para Vox, a lo que se suma un administrativo compartido por los tres grupos.

“El presupuesto está muy encorsetado, es el que es y no estamos aquí para solucionar la urgencia de ningún partido político, ni las urgencias personales de los grupos políticos de toda la Corporación”, ha opinado, a lo que ha añadido que es imprescindible para ofrecer un cambio de ciudad.

Durante su intervención, la alcaldesa ha dejado claro su intención de ofrecer una imagen “acogedora”, para lo cual necesitan unos ingresos, que procederán de la propia aportación de los grupos municipales y de Alcaldía, para una actuación urgente. Ha estimado que la reducción de liberaciones va a suponer un ahorro para el Ayuntamiento de unos 150.000 euros anuales.

PRIMERAS ACTUACIONES

A preguntas de los periodistas, la alcaldesa ha hablado de un plan inmediato de limpieza de la ciudad pues no se puede permitir más encontrarse con “bancos rotos, papeleras estropeadas, suciedad en las calles”. “Nos merecemos una ciudad limpia, saludable, que podamos disfrutar de ella”, ha indicado.

También ha afirmado que están trabajando en estos días en la organización de los organismos autónomos de Cultura e IPETA, este último con la polémica Oficina de Captación Empresarial que fue una de las exigencias de los ex concejales expulsados de Cs, Jonatan Bermejo y Montaña Palacios, al Gobierno de Ramos.

“Cuando hay un solo euro dedicado a la captación de empresas, que de verdad sea para eso, no es solo cuestión del presupuesto sino también de la gestión”, ha apuntado.

Por último, con respecto a la adquisición de las islas del Tajo, la alcaldesa ha precisado que se está sometiendo a análisis jurídico el preacuerdo que se firmó por parte de Jaime Ramos, y para contemplar la posibilidad de su anulación, al igual que sucede con otros convenios.

“No decimos que sea necesario la adquisición de la islas en determinado momento para su utilización, el problema es que se ha gobernado sobre la improvisación y la situación de Talavera no está ahora para comprar eso, no quiero decir que no se pueda comprar posteriormente”, ha subrayado.