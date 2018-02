La concejal de Educación de Talavera de la Reina (Toledo), María Victoria González, ha insistido en que el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha “se ha comprometido” con el Ayuntamiento “a que en el mapa de titulaciones figure para Talavera el Grado de Tecnologías Informáticas para el Bienestar”. “Esperamos que cumplan su promesa”, ha dicho.

En rueda de prensa, tras precisar que este viernes tendrá lugar el Consejo de Gobierno de la Universidad, ha exigido “al rector y el vicerrector que cumplan la palabra dada al alcalde, porque Talavera no considera otra opción que no sea tener el Grado de Tecnologías Informáticas para el Bienestar”.

Por eso, González ha insistido en que el equipo de Gobierno “confía” en que ese grado comprometido aparezca en la estrategia de la universidad 2020, y ha añadido que también espera “que su implantación sea cuanto antes”, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

De igual modo, ha recordado que esta petición está respaldada por grupos políticos y asociaciones de diversa índole; “y es lo que la sociedad talaverana demanda”.

PSOE NO ADMITIRÁ “SUCEDÁNEOS”

Por su lado, en un comunicado, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Talavera, José Gutiérrez, ha asegurado que no van “a admitir ningún sucedáneo para el Grado de Informática, que es el compromiso para la ciudad desde 2010”.

Gutiérrez no se explica el interés del Gobierno de Jaime Ramos “por confundir y por apoyar algo que se aleja completamente de lo que siempre se ha pedido” y, en este sentido, ha censurado las declaraciones de la concejala de Educación, que ha afirmado que no consideran “otra opción que no sea el Grado de Tecnologías Informáticas para el Bienestar”.

Para el portavoz, “nosotros sí consideramos otra opción, la de Ingeniería Informática, y además, están confundiendo, no sé si deliberadamente, el Grado con el Máster, que es lo que figura en la propuesta de la Universidad de Castilla-La Mancha.