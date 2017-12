La Torta del Casar, el pimentón de la Vera, la miel de Villuercas, el queso de los Ibores, el aceite de Gata-Hurdes, el jamón ibérico, y el cordero y la ternera de Extremadura, entre otros ingredientes, han servido como base para los platos que estos dos cocineros han elaborado ante una teatro abarrotado de público de todas las edades.

Se trata de la gala final de Tentación-es, el programa gastronómico que pone en marcha desde hace cinco años la Diputación de Cáceres con el objetivo de promocionar los productos de la tierra. Antes han transcurrido quince días de talleres, catas y concursos, en los que han participado cientos de personas.

La jornada ha comenzado a partir de las 11.00 horas con un cuentacuentos para los más pequeños, pero el plato fuerte han sido las “actuaciones” gastronómicas de Mario y Carlos. A este último le ha ayudado en la elaboración de los platos el capitán del Cáceres Club de Baloncesto, Luis Parejo.

Maldonado ha preparado un rabo de ternera extremeña al vapor con un toque japonés, coronado con una emulsión de Torta del Casar y pimentón de la Vera. También ha guisado cordero extremeño a baja temperatura con caldo de caldereta y una manzana impregnada en remolacha con emulsión de pimiento asado.

En su menú no ha faltado el Jamón Dehesa de Extremadura, colocado en una tosta con un gel de tomate asado con orégano y regado con aceite de oliva Gata-Hurdes. De postre, ha propuesto una leche frita con el queso de Ibores y miel de romero de las Villuercas.

COCINA TRADICIONAL CON UN TOQUE MODERNO

“Unos productazos increíbles muy conocidos por todos”, ha espetado Maldonado con su habitual energía minutos antes de entrar en escena. A pesar de su aspecto moderno, el ganador de Masterchef ha confesado que le gusta la cocina tradicional pero “con salsas bien ligadas”. “Me gusta la comida de siempre, la tradicional, pero con contrapuntos que alteren un poco la esencia, dándole una vuelta”, ha explicado.

Este joven de 26 años, nacido en Talavera de la Reina (Toledo), asegura que el programa de televisión es “un trampolín” de lanzamiento pero tiene claro que cuando sales “no eres un cocinero, sino una imagen”. “Te lanzan muy alto, y después cuando te meten en una cocina, te comen. Por eso hay que formarse y empezar por las base y crecer lo más rápido posible para no caer de esa altura que te ha dado el programa, o si caes que por lo menos sea poco a poco”, asegura.

Tiene claro que tras la fama de la televisión “hay que trabajar el doble” porque “normalmente los chefs son conocidos porque son buenos cocineros y después salen en la tele y aquí es al revés, primero sales en la tele y ahora nos tenemos que hacer buenos cocineros”, subraya en declaraciones a los medios.

“El trabajo es el doble”, sentencia Maldonado que cree que salir en la gran pantalla “es una ventaja porque hay una parte del camino andado”, pero también “es un inconveniente porque falta la parte más importante, que es dar la talla frente a los cocineros”.

Con todo, se muestra encantado por haber encontrado el camino a los fogones. “Siempre he estado un poco perdido”, asegura este joven que ha hecho de “todo”, desde trabajar como vigilante de seguridad hasta vendedor ambulante con su padre, pasando por estudiar mecánica o deportes, pero en nada se afianzó.

“Siempre me había gustado la cocina pero nunca me había propuesto dedicarme a ello”, añade, porque creía que, como en otras ocasiones, iba a empezar algo que no iba a terminar. “Pero no. Esto lo he empezado y cada vez me gusta más. Me estoy volviendo ambicioso y quiero aprender más y absorber al máximo todo. Me siento muy cómodo en la cocina, aunque estoy súper estresado, pero me gusta esa sensación”, asegura el chef que no duda en decir que la cocina es un trabajo de equipo. “Los grandes cocineros sin su equipo no son nadie”, concluye.

INNOVAR EN EL FORMATO

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, ha recordado que esta gala pretende poner de relieve la “altísima calidad” de los productos de la tierra y apoyar a las DOP e IGP porque generan empleo en los pueblos donde se producen esos alimentos, y eso supone también, de una forma indirecta, ayudar a fijar población en las zonas rurales, uno de los objetivos de la institución provincial.

La presidenta ha señalado que el formato de Tentación-es “funciona” porque cada año va a más, pero ha avanzado que hay que seguir buscando versiones nuevas, por lo que ha adelantado que, el año que viene, la organización “reflexionará” sobre lo que se ha conseguido en estos años y se tratará de “innovar un poquito más”.

“Estamos contentos porque esto funciona y lo que estamos haciendo en Cáceres es lo que se repite en todas las ferias, pero siempre hay que ir innovando y buscando nuevas fórmulas de vender nuestros productos”, ha insistido Cordero, que ha confesado que le gusta cocinar y que, cuando sus obligaciones se lo permiten, ejerce de chef para sus sobrinos a los que le prepara algunos platos como lasaña o fideuá, además de un buen postre. “Siempre hay que cocinar con nuestros productos extremeños, de los que nos sentimos muy orgullosos”, concluyó.

Cordero y el diputado de Desarrollo y Turismo Sostenible, Fernando Grande Cano, han hecho entrega de los Premios del II Concurso Instagram ‘Paisajes gastronómico’, convocado por la Diputación provincial, premios que este año han recaído en maryb_812, Mª Jesús Barrantes, y Kanito78, José Mª Curado González.

Los asistentes a esta gala también han participado en un sorteo de un desayuno saludable en el restaurante Atrio de la capital cacereña, que incluye una visita a la bodega del establecimiento para dos personas.