El cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Toledo, Sergio Gutiérrez, y el cabeza de lista del PSOE al Senado por la provincia de Toledo, Félix Ortega, han animado hoy a la participación a todos los ciudadanos y ciudadanas en las elecciones generales y contribuir con su voto a decidir el futuro de nuestro país.

Sergio Gutiérrez votaba en Escalona a las 9.30 horas en el colegio público Inmaculada Concpeción y el primer mensaje que quería trasladar a la ciudadanía era “que vayan a votar a ejercer su derecho al voto” y recordaba que “hemos estado en España 40 años sin poder hacerlo y tenemos que participar libremente en la fiesta de la democracia, en poder decidir y en poder, en definitiva, marcar el futuro de nuestro país con nuestro granito de arena”.

Al mismo tiempo, el candidato al Congreso también pedía a la gente “que se acerque a votar con esperanza y no con miedo, con ansias de futuro y no con ganas de volver al pasado, con ganas de construir una sociedad en igualdad de oportunidades, de justicia social, donde se redistribuya la riqueza y no donde se pongan en cuestión ni en duda ni la libertad de las mujeres, ni los derechos de la mayoría”.

Por ello, pedía un “voto un voto masivo, pero un voto por una España en positivo, en una España en la que quepamos todos y en la que podamos día a día hacer que nuestros hijos, que nuestros nietos, puedan tener la certeza de que vivirán mejor que nosotros”.

Sergio Gutiérrez votaba acompañado del secretario general del PSOE de la provincia de Toledo, Álvaro Gutiérrez, quien también ejercía su derecho al voto en Escalona y quien expresaba la importancia de esta cita electoral en la que se decide el camino que debe serguir nuestro país y expresaba su confianza en que ante los retos que tenemos por delante apostemos por seguir la senda de las conquistas sociales y de derechos ciudadanos.

Félix Ortega, tras ejercer su derecho al voto en Cobisa a las 12.00 horas, en el colegio público Cardenal Tavera, coincidía con Gutiérrez a animar a la participación, destacando que, “por lo que veo y por lo que estamos viendo en bastantes colegios de la provincia, está siendo muy animada y confío en que al final de la jornada tengamos una alta participación”.

“Porque, además, creo que en este país cuando ha llegado el momento de tomar decisiones importantes, cuando ha llegado el momento de decidir el futuro de este país, la gente masivamente lo ha hecho, ha participado y ha decidido con su voto lo que quiere lo que España sea”, añadía. Por ello, expresaba su confianza en que hoy tengamos una agradable jornada de votación con un resultado que sea positivo para el avance y progreso de los españoles y de España.