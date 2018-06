El presidente de la AEC, Juan Francisco Lazcano, ha destacado el “espíritu de superación del Hospital Nacional de Parapléjicos, que ha conseguido significativos avances en la prevención, protección, reparación y rehabilitación de la lesión medular”, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Tras felicitar a la AEC por sumar conocimiento de las causas, circunstancias y consecuencias de los accidentes de tráfico, la directora de centro sanitario toledano, Blanca Parra, ha expresado que en el centro hospitalario saben “muy bien” de las consecuencias de los accidentes y se dedican a “enseñar a vivir a los accidentados con resultado de lesión medular una nueva vida”, una actividad con la que, ha asegurado, crecen “como profesionales y como personas”.

En sus palabras de agradecimiento durante el acto celebrado en Madrid, Parra ha recordado que las lesiones medulares por accidentes de tráfico han vuelto a ser en 2017 con un 21,63 por ciento del total de ingresos, la primera causa de entrada en el Hospital Nacional de Parapléjicos, lo que supone un giro en la tendencia de los últimos diez años, en los cuales las caídas casuales habían superado a las entradas por tráfico.

“Para nosotros los pacientes no son números, ni siquiera un caso neurológico complejo derivado del desastre que supone la lesión medular. No son casos, sino personas, no son historias clínicas, sino historias humanas. En nuestro hermoso quehacer se requieren, por supuesto, conocimientos técnicos y científicos y sobre todo una actitud de humanización de la atención sanitaria”, ha apuntado la directora del hospital.

A este respecto, ha remarcado que en el día a día del hospital “se comprueba la verdad que hay en la frase ‘en un segundo te puede cambiar la vida’” y ha asegurado que en este centro sanitario la palabra “reinventarse” adquiere un profundo sentido porque el objetivo último es que las personas con lesión medular normalicen su vida.

“Hay que tirar barreras arquitectónicas, entornos hostiles y excluyentes y poner el foco en el diseño universal, en el ocio inclusivo, en el deporte adaptado para todos. Por supuesto hay que seguir tirando barreras mentales y poner el acento en la capacidad de las personas, pues una sociedad inteligente no puede permitirse el lujo de prescindir del valor y la aportación de las personas con diversidad funcional”, ha concluido Parra.

La Medalla de Plata de esta edición ha sido para Informativos Telecinco por su labor de concienciación en el campo de la seguridad vial a través de su programación informativa y la Medalla al Mérito Internacional para el ingeniero francés Jean-Claude Roffé, por ser uno de los mayores expertos en tecnología viaria de todo el mundo.