El secretario general de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Manuel Madruga, ha señalado, a preguntas de los medios en un acto sobre la Inspección de Trabajo, que esta reunión tiene que servir para avanzar en el estado del “tren tercermundista y vergonzoso”.

“No se entienden las 600 incidencias ocurridas en el último año, no se entiende que no se arregle el pavimento, ni que tampoco se haya electrificado todavía o que no haya doble vía. No se entiende que todas las miradas vayan al Corredor Mediterráneo y que tengamos que seguir padeciendo un tren de estas características”, ha afirmado.

De su lado, fuentes del Gobierno regional han confirmado a Europa Press que a la reunión está previsto que asista el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, José Javier Izquierdo, y la consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Agustina García Élez.