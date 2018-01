La concejala de Obras y Servicios Públicos Medioambientales, Noelia de la Cruz, ha reiterado este lunes que el Plan de Arbolado que se está desarrollando por fases en Toledo tiene como objetivos garantizar la seguridad de los ciudadanos y que los arboles cumplan sus funciones medioambientales como el aumento de la biodiversidad urbana o la renovación atmosférica.

De la Cruz, que ha comparecido en rueda de prensa para mostrar todos los planes directores e informes técnicos que sustentan el Plan de Gestión del Arbolado, ha explicado que toda esta documentación ha sido trasladada a los miembros del Consejo Local de Medio Ambiente, “en al menos dos ocasiones”, de los diferentes Consejos de Participación y de forma particular a los grupos políticos municipales que así lo han solicitado.

De hecho, ha enseñado las actas de los dos últimos Consejos de Medio Ambiente para indicar que en ellos están representados todos los sectores de la ciudad, “en primer lugar la oposición”, y ha enumerado todos los colectivos y personas que participaron en los mismos convocados el 8 de mayo de 2017 y el 24 de julio de 2017.

“Medidas necesarias y rigurosas”

“Es un plan probablemente impopular, con medidas complicadas de poner en práctica y que generan mucha controversia pero se trata de actuaciones necesarias, rigurosas y valientes que lo único que pretenden es garantizar la seguridad de la ciudadanía y que los árboles aporten los beneficios medioambientales necesarios”, ha apuntado la edil.

Mostrando los documentos ha dicho: “aquí tenéis la realidad, los informes existen y no son una invención nuestra”. Unos informes que han sido realizados por los técnicos del Ayuntamiento y técnicos especialistas de diferentes empresas que se contratan para tal fin y que “marcan las actuaciones a seguir de forma muy profesional”.

Ha puesto varios ejemplos, uno de ellos, el Plan Director de la avenida de la Reconquista que contiene las fichas que “nos aconsejan las intervenciones inmediatas a ejecutar, que todas son de tala y eliminación” y también un estudio de las calles adyacentes. Además incluye las medidas con las que realizar la mejora de los alcorques, los pavimentos y las plantaciones que a futuro “nos van a dar los mejores resultados”.

Factores determinantes

En este sentido ha manifestado que para la eliminación y posterior plantación de los árboles en la ciudad se tienen en cuenta una serie de factores determinantes como el estado del alcorque, el suelo del terreno, la distancia entre ejemplares o si es imprescindible el riego automático, entre otros, para luego llevar a cabo un análisis de riesgos.

Todas estas cuestiones se observan y son las que determinan las actuaciones que el Ayuntamiento materializa más tarde. Para mostrar estos informes previos, Noelia de la Cruz ha mostrado varias fichas con fotografías del mal estado de diferentes árboles en los que en su descripción pone “riesgo de fractura del tronco” o “se recomienda eliminación”.

“¿Qué hacemos ante esto señores?”, ha afirmado, “estamos trabajando de la forma más rigurosa y no hay otra forma de hacerlo” para añadir que “están muy bien las declaraciones del PP, una y otra vez, pero no son caprichos, no tenemos nada que ocultar, son medidas reales y necesarias”, haciendo alusión a lo que dicen los documentos que a su juicio “no dejan lugar a la duda”.

Por otro lado, se ha referido también a la intervención de Zocodover señalando que se ha seguido el mismo procedimiento y ha leído los informes de seguridad que aseguran que esos ejemplares estaban enfermos justificado de este modo en los escritos: “punto de estabilidad extrema pudiendo con el tiempo un fracaso del ejemplar (caída), se recomienda su tala y reposición con mejoras de alcorque conforme a un proyecto de arboricultura”.

Además, ha explicado que previo a la eliminación de ejemplares, tanto en la plaza de Zocodover como en otros espacios de la ciudad, siempre se hace una “poda sanitaria de manera inicial con la intención de curar y no eliminar”. En el caso de Zocodover “no ha ido bien” y por ello no se ha podido garantizar la supervivencia de los árboles anteriores, “a veces no nos queda más remedio que la supresión”.

La concejala de Obras y Servicios Públicos Medioambientales ha recordado que el trabajo que se está llevando a cabo en esta materia, está acompasando la sustitución de ejemplares con la plantación de nuevos como ya se ha hecho en la plaza de San Justo, San Vicente, San Cristobal, la Antequeruela, parque de las Tres Culturas, la avenida de Europa, y en otros espacios de la ciudad.