Atresmedia cine lanza el tráiler oficial de ‘Inmersión’, una película romántica y de suspense basada en la novela de JM Ledgard, escrita por Erin Dignam (The last face). El film está protagonizado por James McAvoy, conocido por sus papeles en Múltiple, X-Men: Apocalipsis, X-Men:Días del Futuro Pasado y X-Men: First Class, y la ganadora del Oscar, Alicia Vikander (Jason Bourne, La chica danesa, Ex Machina).