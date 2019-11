El responsable regional de Acción Política de IU, José María Fernández, ha afirmado que los planes de empleo de la Junta de Comunidades son “planes de emergencia” y, a este respecto, ha criticado que el PSOE los haya convertido en “una ocupación temporal para pobres”.

Durante la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves junto al coordinador regional del partido, Juan Ramón Crespo, y a la delegada de Personal de la sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Méntrida, Pilar Mallo, Fernández se ha pronunciado sobre una sentencia contra dicho Consistorio que reconoce que los trabajadores contratados al amparo de los planes de empleo tienen derecho a percibir sus retribuciones conforme a los salarios fijados por el Ayuntamiento según la Relación de Puestos de Trabajo y obliga a abonar a cada uno de ellos la diferencia debida “con todos los derechos inherentes a tal declaración”.

A este respecto, José María Fernández ha criticado que la Junta de Comunidades “cargue” sobre los ayuntamientos una “materia presupuestaria que no le compete” en relación a los planes de empleo, puesto que corresponde a la propia Administración regional.

Además, ha lamentado que en las bases de dichos planes se haya quitado la obligación de los ayuntamientos de “cobrar a convenio”, lo que le ha llevado a afirmar que “los planes de empleo son planes de emergencia”.

En ese sentido, ha recordado que en 2016 se definían estos planes como “intervenciones temporales paliativas”, algo comprensible, a su modo de ver, “teniendo en cuenta que el PP arrasó a la clase trabajadora durante sus años al frente de esta comunidad autónoma”.

Pero, para el responsable regional de Acción Política de IU, esta consideración “no tiene sentido” después de más de cuatro años del PSOE gobernando la Junta de Comunidades y, por eso, no ha dudado en asegurar que los socialistas convierten los planes de empleo en “una ocupación temporal para pobres”.

“A la Junta de Comunidades no le importa si eres fontanero o electricista. Para trabajar en el ayuntamiento de tu pueblo tienes que ser pobre. Solo va a tener en cuenta las condiciones socioeconómicas que te afectan. Si son muy malas eres candidato. Si no, no eres candidato”, ha lamentado.

En ese sentido, ha anunciado que IU va a registrar una moción en los consistorios donde cuenta con representación para que “los ayuntamientos pidan a la Junta el dinero para pagar los salarios y los seguros sociales de sus trabajadores, con las mismas condiciones que el resto de trabajadores”.

Por su parte, Pilar Mallo ha indicado que los planes de empleo no aportan nuevas competencias a los trabajadores ni empleo de calidad y, por el contrario, mantienen la precariedad, “al no incluirles en los convenios colectivos del personal laboral”, lo que supone para ellos “una merma en sus derechos”.

Mientras tanto, el coordinador regional de IU ha considerado que el Gobierno castellanomanchego “hace trampa” al no garantizar las mismas condiciones laborales que los trabajadores de plantilla. “Ya son muchas sentencias las que indican que los planes de empleo hay que hacerlos bien sin discriminar a los trabajadores”, ha añadido.