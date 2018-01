En rueda de prensa, ha afirmado que en los Presupuestos de Castilla-La Mancha las partidas para la Consejería de Sanidad “son las mismas que cuando gobernaba el PP, ya que sólo se ha un incremento en la medida que se incrementa el presupuesto total”, y ha añadido que lo que hace falta es “más inversión, esfuerzo y preocuparse más por la sanidad pública, recuperando servicios privatizados y gestionarlos desde lo público”.

Así, ha argumentado que es “interesante” escuchar al PP “tan sensibilizado con la sanidad pública, cuando fue el partido que propugnaba la privatización de la sanidad”, añadiendo que era el que generaba unas listas de espera “enormes”, ya que durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal se “despidieron a todo tipo de sanitarios”, además de “cerrarse plantas de hospitales”, que aún “siguen cerradas”, ya que el PSOE “hereda” esta política de Cospedal y la continúa hasta el punto de que “mantiene los 400 millones de euros privatizados en sanidad”.

COHESIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y TERRITORIAL

De otra parte, el coordinador de IU en la región también ha afirmado que hace unos meses la comisaria de Política Regional de la Comisión Europea, Corina Creto, presentó el séptimo informe sobre cohesión económica, social y territorial para medir el desarrollo de las regiones europeas y su aproximación a la Ley Europea, destacando que esperaba que se hubiera abierto un debate en Castilla-La Mancha sobre este asunto, “ya que se habla de los fondos europeos para armonizar las regiones europeas económicamente”.

Este informa decía que las regiones en transición “están estancándose y no se ve crecimiento y empleo al margen de las inversiones europeas”, entre esas regiones están Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha, y según Crespo, la comisaria decía que “hay estancamiento que produce relentización en el Producto Interior Bruto (PIB) y en la renta per cápita” de la región.

“Las ayudas de la Unión Europea no están sirviendo para crear un tejido productivo que garantice salarios dignos en la región y por ello se está relentizando”, ha afirmado Crespo, a lo que ha añadido que esto es una responsabilidad de los gobiernos que deben gestionar los fondos, “una responsabilidad del Gobierno socialista de la región y del Gobierno ‘popular’ de España”.

Para Crespo estos fondos no deben servir para que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, “vaya prometiendo Planes de Empleo de 6 meses por 700 euros, ya que eso son planes de emergencias, son limosnas”, al tiempo que ha dicho que lo que tiene que hacer García-Page es “exigir al Gobierno central que todas estas subvenciones sirvan para desarrollar Castilla-La Mancha”.

FINANCIACIÓN DE LA UCLM

De otro lado, el coordinador regional de IU ha afirmado que los 20 millones de euros que hacen falta para la financiación de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) “son imprescindibles, ya que hace falta mucho más”, porque la universidad tiene que servir además de para formar, para ser “motor de investigación, desarrollo e innovación para poner en práctica un modelo de desarrollo para Castilla-La Mancha que es imprescindible”.

Para IU supone una “sorpresa enorme” cuando se genera un debate por los 20 millones sobre una partida de 9.000 millones de euros y “cuando llega una propuesta de una universidad privada para Talavera de la Reina hay consenso entre los mismos partidos que se están peleando”, afirmando que en esa universidad “se van a invertir también fondos público y para eso si parece que hay acuerdo, pero para fomentar la universidad pública hay un enorme debate”.

“Todo esto es parte de lo mismo, no hay proyecto de Castilla-La Mancha”, ha dicho Crespo, ya que “el PP no lo tenía y no lo tiene y el PSOE tampoco lo tiene”, afirmando que los socialistas no saben “que quieren ser de mayores con respecto a la región”, ya que “van de un lado a otro prometiendo cosas y es que un presidente no es un Rey Mago”. Crespo ha aseverado que para García-Page la universidad “no es importante y por lo tanto no invierte”.