En rueda de prensa, García ha aseverado que la depuradora del embalse “no tiene capacidad suficiente para depurar el agua”, afirmando que el Gobierno central dice haber informado a los usuarios a través de los órganos de participación en la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) y del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, pero IU entiende que esto “no es del todo verdad”, ya que en el caso de Ventas de San Julián, el pueblo “no ha recibido tal notificación”.

“El Gobierno asegura que el agua embalsada en Navalcán garantiza un servicio para 70 años, pero elude el hecho de que el agua es de una calidad pésima”, ha dicho García, a lo que ha añadido que desde su formación se preguntan si esa calidad es buena para el suministro humano.

El coordinador provincial de IU ha lamentado que quizás el Gobierno “espera que los habitantes de la Campana de Oropesa y Cuatro Villas beban y se duchen con fango”, algo que no es la intención de los regidores de la comarca, según García, que esperan que sus vecinos “tengan un nivel de agua aceptable”.

El Gobierno califica este trasvase como una “operación rutinaria de apertura de desagües y desembalse de caudales al propio cauce del río aguas abajo”, algo que para IU es una justificación a la que no encuentran “razonamiento”, ya que “si existe alguna consecuencia —en este caso la calidad del agua— no entendemos cómo se sigue realizando”, por lo que para García “quizás este desembalse no sea tan rutinario y responda al compromiso adquirido con los regantes de la Vera en Extremadura”.

Mario García ha asegurado que este desembalse se hace “para perjudicar una vez más a Castilla-La Mancha en cuestión de agua, de la misma manera que se hace en la cabecera del río Tajo, en Entrepeñas y Buendía”, aseverando que el Gobierno de la nación “no hace absolutamente nada para remediarlo, ya que prefiere favorecer a los regantes de Extremadura y Castilla-La Mancha es condenada una vez más a tener un suministro de agua muy deficitario”.

En cuanto al pantano de Navalcán, el coordinador provincial de IU ha dicho que “no tiene una calidad de agua suficiente”, ya que el agua “es verde” y esto es porque el pantano “no ha tenido limpieza en su bosque de ribera, no está vallado, lo que permite que los animales accedan a beber; además como hay cieno y fango los animales quedan atrapados, mueren y quedan ahí los cadáveres”.

EMBALSE DEL TORCÓN

De otro lado, ha afirmado que IU está preocupada por la situación del embalse del Torcón y ha lanzado una propuesta política para la resolución de este problema, con un llamamiento a los gobiernos implicados para que haya una modificación de cómo debe ser el suministro de agua, afirmando que la ciudad de Toledo “debe encomendar definitivamente su garantía de abastecimiento al río Alberche, al sistema de Picadas del que ahora sólo se abastece parcialmente”.

A preguntas de los medios, Mario García ha afirmado que la diputada nacional Eva García tendrá un encuentro con IU en Toledo el próximo 24 de enero, que será aprovechado para tratar el asunto del embalse de Navalcán, pero además visitará el vertido de amianto en el barrio de Santa María de Benquerencia en Toledo, ya que es un hecho que la “escandaliza”, porque es “una vergüenza medioambiental”, ha dicho.

Además la diputada tendrá una reunión con los miembros de la Asociación de Vecinos ‘El Tajo’ para analizar la situación, añadiendo que si IU “no encuentra respuesta —a la problemática de las espumas en el río— en los órganos nacionales”, se planteará utilizar el grupo parlamentario europeo para llevar esta cuestión a la Comisión Europea.

En este sentido, el coordinador de IU ha dicho que la diputada también visitará el río Tajo a su paso por Toledo, a lo que ha añadido que desde su formación se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por las espumas del río.

El alcalde de Las Ventas de San Julián, Federico Arroyo, ha aseverado que “sufre mucho” porque el agua que entra al pantano de Navalcán es “muy poco”, y ha señalado que “nunca se ha limpiado”, al tiempo que ha asegurado que la calidad del agua “es malísima”, ya que en verano “sabe a cieno y tiene olor”.

Por último, Arroyo ha afirmado que la depuradora de Navalcán “es reciente” y ha recordado la visita de la consejera de Fomento del Gobierno regional, Agustina García Elez, a la misma en el mes de junio, donde anunció una inversión de 3 millones de euros para su mejora, “pero aún no sabemos cuando se hará”.