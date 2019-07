Así lo desvela el informe sobre jornada laboral y conciliación de los autónomos en Castilla-La Mancha, que en base a casi 300 encuestas realizadas a trabajadores por cuenta ajena de la región ha presentado este lunes en Toledo el secretario general de ATA y portavoz de ATA C-LM, José Luis Perea.

El sondeo realizado desvela que el 75% de los autónomos asegura trabajar nueve horas o más diarias, mientras que el 31 por ciento pasa la mitad de su día trabajando y su jornada laboral es de 11 o más horas diarias. El 23 por ciento asegura que su jornada no baja ningún día de las 10 horas diarias, y el 21% pasa unas 9 horas en su negocio o trabajando para él. Solo para el 20 por ciento de los trabajadores autónomos la jornada laboral es de unas 8 horas.

Por ello, ATA ha determinado que 8 de cada 10 autónomos le dedican entre 15 y 65 horas semanales; el 30% entre 55 y 65 horas semanales, y el 51 por ciento entre 45 y 55 horas a la semana. Solo el 1 por ciento de los autónomos castellano-manchego dedica menos de 35 horas.

DESCANSO

Respecto al tiempo de descanso, el 19 por ciento de los encuestados ha desvelado no descansar ningún día de la semana ni desconectar del todo. Así las cosas, respecto a las vacaciones, el 77 por ciento disfrutan de menos de 20 días anuales y solo un dos por ciento disfruta de más de 30 días al año.

Según el secretario general de ATA y portavoz de ATA C-LM, José Luis Perea, el 74 por ciento de los autónomos —tres de cada cuatro— no se ha cogido ni un día de baja o ha ido a trabajar enfermo. Por género, en el caso de las mujeres autónomas que han trabajado enfermas escala al 84 por ciento, frente al 69 por ciento de los hombres.

CONCILIAR, UNA TAREA PENDIENTE

La alta dedicación que estos trabajadores ofrecen a sus negocios dificulta la conciliación de la vida laboral y personal, de tal modo que solo lo hacen el 55 por ciento de los autónomos castellano-manchegos encuestados, siendo los mayores de 55 años, que tienen un negocio más consolidado, los que mejor concilian.

Por contra, uno de cada dos autónomos de entre 35 y 55 años asegura que pueden hacer las dos cosas, y solo uno de cada cinco, (el 15%) de entre 26 y 35 años dice combinar a la perfección sus negocios con el resto de su vida.

En cuanto a las causas, el 49 por ciento de los autónomos encuestados con dificultades para conciliar dice que no puede dejar de trabajar las horas que quisiera, y el 40 por ciento, asegura que tiene un horario que hace incompatible la conciliación. De igual modo, el 33 por ciento alega que no puede hacerlo porque no tiene un horario fijo y el 15% se escuda en la carga de trabajo.

“Hay un 7 por ciento de autónomos que asegura que lo que les impide conciliar es la presión que ejercen los clientes sobre ellos a la hora de exigir resultados o que se les atienda en ciertos momentos”, ha señalado Perea.

En cuanto a los motivos de los trabajadores autónomos para conciliar, básicamente se sitúa el cuidado de los hijos (el 58%) o de otras personas (18%). De igual modo, el 76% por ciento de los autónomos necesitan horas al día para cuidar de otras personas, porcentaje que sube al 90 por ciento en el caso de las autónomas.

Por contra, para disfrutar del tiempo libre solo se ven motivados para conciliar el 4 por ciento de los autónomos de la región encuestados, porcentaje que se reduce al 9% en el caso de la conciliación por obligaciones no laborales.

DATOS

De otro lado, en la rueda de prensa que Perea ha ofrecido este lunes para informar sobre las jornada laboral de los autónomos también ha indicado que en el primer semestre de este 2019 la Seguridad Social solo sumó 465 cotizantes autónomos en Castilla-La Mancha, frente a los 2.007 del pasado año en el mismo periodo.

“Estas cifras, aunque positivas, evidencian lo difícil y dura que puede llegar a ser la vida del autónomo y que no siempre se puede emprender y consolidar”, ha concluido Perea.