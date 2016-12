Podemos no descarta una comisión de investigación en las Cortes si no hay solución para que comparezcan, entre otros, Cospedal y García-Page

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha señalado este miércoles que las soluciones que plantee el informe elaborado por la Comisión técnica creada en el Ayuntamiento de Toledo sobre el amianto en el barrio de Santa María de Benquerencia de la ciudad garantizarán “el riesgo cero dentro de las alternativas viables”.

No obstante, durante su comparecencia en la comisión de las Cortes, el viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo, ha señalado que hay que esperar a que la Junta pueda tener acceso al informe de la Comisión —basado en el informe de Emgrisa, que no se conoce y que se cerró este lunes— para actuar “con arreglo” a sus recomendaciones.

El responsable regional de Medio Ambiente ha indicado que las soluciones al problema del amianto en la ciudad de Toledo “no pueden ser tan rápidas” como él quisiera pero que “son posibles con paciencia y diálogo por parte de todos”.

COORDINACIÓN “INTENSA”

En este sentido, ha asegurado que existe “una coordinación intensa” entre las administraciones implicadas para la retirada de los residuos, incluso con la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). “Creo que entre todos debemos empujar para que se solucionen los problemas y preocupaciones de los ciudadanos”, ha dicho.

Bajo el punto de vista del responsable del Gobierno de Castilla-La Mancha, el objetivo “principal y más rápido” es que las fibras de amianto no estén en el aire, porque son las que pueden causar los principales problemas de salud en la ciudadanía.

“El Gobierno regional no va a dudar en impedir que ese riesgo se siga extendiendo con la rapidez que el procedimiento administrativo permita”, ha apuntado, para agregar que la Administración actúa con la ley en la mano sin obviar “la potencialidad del riesgo que tiene las fibras de amianto”.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

De su lado, el diputado regional de Podemos David Llorente ha pedido a todas las administraciones implicadas en este problema —CHT, Junta y Ayuntamiento— una solución “inmediata” para la retirada del amianto, después de que se haya filtrado en la prensa regional el borrador del informe de la Comisión técnica “que así lo demanda”, ha dicho.

En este sentido, tras ofrecer la colaboración de su grupo parlamentario para llegar a esa solución, ha dicho que si ésta no se produce el partido morado actuará para exigir responsabilidades sin descartar llevar a cabo una comisión sobre el amianto de Toledo en las Cortes.

Llorente ha hecho responsable de los restos de amianto al PP y al PSOE, asegurando que desde que se produjo el vertido la Junta “siempre ha mirado para otro lado”, que la CHT “ha consentido” que los restos llegasen al Arroyo de Ramabujas, y aludiendo también a la responsabilidad del Ayuntamiento.

Así, tras recordar que durante todo este proceso el actual consejero de Presidencia, José Luis Martínez Guijarro, fue consejero de Agricultura y Medio Ambiente, María Dolores de Cospedal, fue presidenta de Castilla-La Mancha y Emiliano García-Page alcalde de Toledo, Llorente no ha descartado que sean “todos” llamados a comparecer en la Comisión que ha solicitado “para depurar responsabilidades”.

LA JUNTA HA EJERCICIO SU RESPONSABILIDAD

De su parte, la diputada regional del PSOE Carmen Torralba ha defendido la labor de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y ha dicho que “durante todo este tiempo” el Gobierno regional “ha estado ejerciendo su responsabilidad”.

Una actitud que ha contrapuesto con la de otros grupos políticos que, bajo su punto de vista, “han decidido generar alarmismo sin ninguna base técnica”. “Es lamentable que los diputados del PP estén exigiendo una día sí y otro también algo que debía haber hecho Cospedal”, ha agregado.

“La transparencia en esta materia ha sido absoluta y la Junta no ha pecado en ningún momento de negligente”, ha indicado la responsable socialista, que ha añadido que este problema “se va a resolver” y que es de carácter técnico y “debe resolverse” en un foro técnico.

“DEJADEZ E INCOMPETENCIA”

En su turno de palabra, la diputada regional del PP Claudia Alonso ha defendido que el PP, cuando estaba gobernando en Castilla-La Mancha, “hizo lo que se le estaba pidiendo por parte de la Fiscalía”, preguntando al mismo tiempo dónde estaban los diputados del PSOE cuando García-Page era alcalde.

Del mismo modo, la parlamentaria ‘popular’ ha calificado de “vergonzoso” que el viceconsejero de Medio Ambiente haya venido a la comisión a decir que la Administración regional va a esperar al informe sobre el amianto de la Comisión técnica creada en el Ayuntamiento de Toledo cuando ya se han filtrado su borrador a la prensa.

Bajo su punto de vista, la solución “está clara” y pasa por, “como han solicitado las Cortes, el Ayuntamiento y los vecinos”, acabar de manera definitiva con el amianto. “No queremos que se tape el amianto con una alfombra gigante —como propone Emgrisa— sino que se eliminen los restos”, ha dicho.

No obstante, se ha preguntado si va a haber presupuesto, que ha cifrado en 13 millones de euros, para poder eliminar “de manera definitiva” los restos. “Tenemos claro que va a haber presupuestos y que se van a aprobar con el concurso de Podemos, pero no va a haber partida para retirar el amianto y si la hay, luego no se va a ejecutar”, ha lamentado.