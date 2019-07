El próximo viernes, día 26, dentro del programa Veranito 2019 organizado por la Concejalía de Juventud de Toledo tendrá lugar en la plaza del Ayuntamiento el primer Woman Fest, un evento musical protagonizado por mujeres que contará con las actuaciones de Marilia (ex de Ella Baila Sola), New Day (banda liderada por Amparo Llanos, ex de Dover), Carmen Boza y Leila Latrónica. El festival es gratis y comenzará a las 21.30 horas.