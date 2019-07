En rueda de prensa, el secretario general de CCOO en la provincia de Toledo, José Luis Arroyo, ha destacado que se trata de una resolución de la Seguridad Social y otra sentencia judicial que son “novedosas” en el reconocimiento de derechos y protección social para personas del colectivo LGTBI.

En el caso de la resolución de la Seguridad Social que había solicitado la asesoría jurídica de CCOO en Talavera de la Reina para el reconocimiento del complemento del 5 por ciento en la pensión por jubilación para personas con hijos a cargo, se trata de una madre lesbiana con dos hijos, uno biológico y otro por filiación.

“La reforma de la ley de la seguridad Social en el año 2011 introdujo el incremento del 5 por ciento cuando se tenían dos hijos por parte de una mujer de manera biológica y de adopción pero no reconocía ese complemento a madres no biológicas en parejas homosexuales, por lo que desde CCOO consideramos que era una clara discriminación”, ha explicado.

Arroyo ha manifestado que es una cuestión “de justicia” que la Seguridad Social haya reconocido ese derecho por lo que es una resolución “de importancia en el conjunto del Estado” para garantizar, ha recalcado, la igualdad en el conjunto de la población.

En la misma línea ha recordado la sentencia judicial que supone la ampliación de la protección social para madres no biológicas de parejas homosexuales que tengan derecho al disfrute del permiso de maternidad al igual que los padres lo tienen al permiso de paternidad.

Al respecto, Arroyo ha defendido que para este derecho no debe haber diferenciación entre madre biológica y no biológica y se ha referido al caso de un parto complicado con ingreso hospitalario de una madre y su hija, en el que la madre no biológica no pudo disfrutar del permiso para los cuidados de la menor ni de la madre hospitalizada por no poder proceder la afiliación inmediata.

“Esta sentencia supone un avance en la equiparación de los permisos de ambos progenitores y de la corresponsabilidad familiar”, ha indicado.

Por último, ha subrayado que desde CCOO están introduciendo cláusulas “de manera clara” en la negociación colectiva contra la discriminación de la población LGTBI en el mundo laboral.