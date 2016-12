Este concurso arrancó el pasado 18 de noviembre con el objetivo de potenciar la imagen de la ciudad y la de sus productos agroalimentarios, además de poner un broche especial a las iniciativas llevadas a cabo en redes sociales durante este año gastronómico, ha informado en nota de prensa la organización.

Este no ha sido el único concurso que ‘Toledo, Capital Española de la Gastronomía 2016’ ha organizado en redes sociales durante este año, un millar de personas participaron en el anterior, ‘Cómete Toledo’, en el que se regalaron once menús de once restaurantes distintos de reconocido prestigio de la capital y la provincia.