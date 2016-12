En una rueda de prensa celebrada este martes en el Ayuntamiento de Talavera, en la que ha estado arropado por la portavoz de Ganemos Talavera, Sonsoles Arnao, y otros miembros de la agrupación, Sánchez ha relatado todo lo acontecido el día 24 de diciembre, sobre las 19.00 horas, cuando, estando en compañía de su hermana y cuñado en un local de la calle Murillo, el agresor se dirigió a él “prácticamente a los diez segundos de entrar y me puso la mano encima para decirme que me conocía y que era el concejal de Podemos”.

A continuación, según Sánchez, le aclaró que era concejal de Ganemos Talavera e iniciaron una conversación en la que se dio cuenta de que el desconocido quería provocar. “Esta persona deriva todo a que Podemos, IU y Ganemos es todo lo mismo, y a cuestiones económicas sobre mi salario en el Ayuntamiento”, ha indicado.

De hecho, según consta en la denuncia a la que ha tenido acceso Europa Press, el individuo dijo: “Tú eres un concejal de Podemos, antes eras un muerto de hambre y ahora ¿cuánto ganas?”, a lo que reiteró en varias ocasiones que Miguel Ángel Sánchez era concejal y estaba “bebiendo cubatas, yo te pago tu sueldo, que yo te voté”. Acción que realizaba mientras grababa con su teléfono móvil.

Sánchez ha asegurado que a pesar de que intentó ser cordial con el presunto agresor e incluso acabar con la conversación, él siguió insistiendo e incluso llegó a sugerirle que salieran a la calle “a solucionarlo”.

“Hace con que se va y al rato vuelve y me empieza a grabar con un móvil, manifestando que antes era un muerto de hambre y todo el rato insultándome”, ha explicado Sánchez, y ha añadido que al girarse a hablar con su hermana le pega “un puñetazo”. Una situación que Sánchez intenta repeler con un golpe para defenderse, a lo que recibe otro puñetazo más, momento en el que pierde la visión unos segundos y mareado, se apoyó en la barra.

El edil de Ganemos ha reiterado que el desconocido fue a por él “por quien era y por quien representaba ya que toda la conversación giró en ese sentido”. “No me pareció que estuviera bebido pero sí tenía una mirada de mucha ira”, ha recalcado.

PIDE LA GRABACIÓN COMPLETA

En referencia al vídeo del supuesto agresor que ha difundido un medio de comunicación local, Sánchez ha asegurado que va a solicitar al juez la grabación completa y si es posible la grabación del propio local donde ocurrió la agresión “para que quede perfectamente claro lo que ocurrió”.

Para Sánchez, esto no se puede quedar “en una pelea de dos personas que lleven cinco cervezas porque no es así, en mi vida he tenido una pelea en un bar con nadie ni me caracterizo por ser una persona violenta ni este tipo de actuaciones”. “Tuve que aguantar muchos insultos y fui bastante prudente”.

A este respecto, ha mantenido que va a seguir “hasta el final con la denuncia” ya que considera que “no es de recibo que por ser un representante político alguien me pueda agredir en la calle o en un local, a mí o a cualquiera de los 25 concejales del Ayuntamiento”.

Sobre la identidad del desconocido, lo único que ha trascendido es que se trata de un aparejador que además es propietario de una inmobiliaria en la ciudad.

Sánchez también ha insistido en las muestras de apoyo de los compañeros de Corporación y de la sociedad talaverana, así como del propio alcalde, Jaime Ramos, con el que ha estado en contacto desde el momento de la agresión.

MANIOBRA PARA QUE LA VÍCTIMA SEA AGRESOR

Por su parte, la portavoz de Ganemos, Sonsoles Arnao, ha avanzado que la agrupación pondrá todos los recursos de los que disponga para que “este hecho tan grave no quede impune” y llegar hasta el final, ya que “no es un asunto privado sino una agresión referida en todo momento a la representación política de Miguel Ángel Sánchez, a su salario, a su liberación y a aspectos que otros y otras vienen denunciando en medios de comunicación a nivel político”.

En opinión de Arnao, “esa agresión a nuestro compañero la sentimos como propia, una agresión al conjunto de nuestra asamblea y una agresión a Ganemos Talavera”. “Es intolerable que un medio de comunicación utilice el vídeo editado, manipulado y sin audio del agresor para condenar a nuestro compañero como agresor en un altercado de bar”, ha afirmado.

De hecho, ha criticado la supuesta maniobra que trata de “degradar a la víctima como agresor en un vídeo que no demuestra nada, pero sí la intención de este periódico para señalar a Miguel Ángel Sánchez”. Por ello desde Ganemos van a solicitar el derecho de rectificación al medio de comunicación y al juzgado para contemplar además “otras acciones judiciales si se estiman convenientes”.

Por último, Arnao ha subrayado que Sánchez es un concejal liberado “dentro de 14 más”, cuando la única que se lleva cuestionando desde hace meses es la suya. “Nos preocupa que se pueda alimentar una opinión pública para nada justificada, y que den lugar a hechos como este”, ha concluido.