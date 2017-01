El género New Age en España ha afianzado en 2016 su proyección internacional tras la consolidación como artista de Carlos Garo, que se ha convertido en uno de los máximos representantes de este estilo en nuestro país después de conseguir 20.275 ventas digitales y 170.000 visitas en Youtube.

En 2017, el músico planea dar un nuevo impulso a su carrera internacional al lado de Terry Oldfield. El compositor inglés, considerado el padre del género New Age, se fijó en la sensibilidad de Garo con la guitarra y desde entonces han realizado una gira conjunta por España y han iniciado un proyecto discográfico que verá la luz en 2017.

“Para mí es un honor aprender de Terry y descubrir a diario su enorme talento. Creo que la unión musical entre ambos va a gustar mucho y ayudará a difundir el género New Age en España”, afirma Carlos Garo, quien reconoce que tanto Terry como su hermano Mike Oldfield han marcado su carrera junto a otras leyendas de la talla de Mark Knopfler y Carlos Santana.

Además de España, el particular sonido de Carlos Garo, una mezcla de lo onírico, lo espiritual y lo étnico, ha seducido a fans de Estados Unidos, Alemania, Italia, Rusia, Australia e incluso Kirguistán, en donde el año pasado se enfiló hasta el número uno en las listas de ventas de iTunes.

Tras quedar finalista en los Hollywood Music in Media Awards, considerados los Oscar de la música, por el tema “Desert”, incluido en su segundo trabajo, Entrance to the Parallel Universe, la fama del compositor toledano ha ido en aumento y se ha reflejado en las redes sociales, que han visto cómo se incrementaba el número de seguidores. En Youtube, las composiciones de Carlos Garo han entrado a formar parte de recopilaciones de chill out e incluso han servido para poner música a videoclips de fans.

Sobre Carlos Garo

Carlos Garo (Madrid, 1986) es el principal referente del género New Age en España. Compositor, músico multi-instrumentalista y productor, Garo ha publicado dos discos: ‘The Fifth Palace’ y ‘Entrance to the Parallel Universe’. Desde que publicara su primer álbum en 2012, su sonido mezcla de lo onírico, lo espiritual y lo étnico ha hecho levitar a fans tanto de España como de Estados Unidos, Polonia, Rusia, Kirguistán, Italia y Australia, entre otros. Su lenguaje genuino le ha valido el reconocimiento internacional al quedar finalista en los Hollywood Music in Media Awards, los Oscar de la música. Desde 2016 colabora con el reconocido compositor inglés Terry Oldfield para impulsar el género New Age en España.